美股四巨頭本周公布財報 廣達、緯創等迎接慶祝行情

美股七巨頭（Magnificent Seven）財報季到，本周有微軟、Meta、亞馬遜、蘋果等四大咖公布。由於Alphabet上周率先端出亮眼成績，並宣布提高資本支出，市場對本周四大廠財報寄予厚望，相關概念股包括台積電（2330）、鴻海（2317）、廣達（2382）、世芯-KY（3661）等蓄勢待發。

法人表示，市場對微軟等四大廠最受關注的焦點在AI領域進展，以及AI投資後的變現實績。台灣是全球AI產業發展重鎮，幾乎打包AI伺服器的上、中、下游供應鏈，甚至到材料、特化品等都有台廠；若大廠財報表現優於市場預期，將推升相關概念股新一波漲勢。

以時間來看，本周由微軟、Meta打頭陣，將在美國時間30日公布財報。近來已有法人搶先上調微軟目標價，主因看好微軟雲端服務平台Azure的成長潛力，外資甚至樂觀看待微軟的雲端與AI策略，將可助攻市值朝4兆美元邁進。台股中的微軟概念股，包括廣達、緯創、緯穎、世芯-KY、精誠、邁達特等，有機會同步演出慶祝行情。

Meta首季財報亮麗，法人對Meta第2季財報持續抱持樂觀看法。主因是Meta在Reels、Threads與WhatsApp各平台的成長帶動下，營收可望維持雙位數成長。另外，Meta對AI投資不手軟，先前斥資143億美元收購 Scale AI股權，預料市場將審視Meta大舉砸錢後，如何證實這些投資的變現能力。Meta在台供應鏈包括緯穎、智邦、中磊、玉晶光、大立光、精材、創意等。

美國時間31日則有亞馬遜與蘋果公布財報，在四大雲端服務供應商（CSP）中，亞馬遜的零售、物流業務可能在第2季受到美中關稅戰衝擊，不過，市場焦點仍在雲端事業的營運表現。機構法人預估，亞馬遜AI業務將持續成長，下半年新一代Trainium晶片，將帶動雲端事業加速成長。台股中亞馬遜概念股包括緯穎、廣達、世芯-KY、中華電、群光、中磊、智邦、昇達科等。

蘋果本季將有新一代iPhone的推出，市場寄予期待，預料有助平均單價（ASP）及出貨量提升。台廠蘋概股包括台積電、鴻海、大立光、台郡、穩懋、晶技、美律、新普，若蘋果展望優於預期，相關個股受惠。