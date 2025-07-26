投顧觀點／第一金黃詣庭 押寶原物料

當前全球伺服器市場穩健回升，受惠於景氣回暖與通膨趨緩，企業資本支出回穩，推動IT基礎建設與數位轉型投資意願上升，伴隨供應鏈缺料與庫存過高問題已大幅改善，整體產業庫存回到健康水位，帶動出貨量穩步上升。同時，生成式AI與大型語言模型（LLM）應用快速發展，進一步刺激高階人工智慧（AI）伺服器需求，尤以雲端服務供應商（CSP）積極擴建AI資料中心為主，驅動市場重返成長軌道。

根據市調機構統計，2024年全球伺服器出貨量年增2.0%至1,472萬台，為近年首次回溫；預估2025年將擴大至年增6.4%，達1,567萬台。2025年第1季出貨量為374萬台，年增8.44%；第2季則達380.8萬台，年增2.64%。儘管受到第1季關稅議題催化提前拉貨影響，導致基期墊高，然美系CSP業者拉貨仍保持增速，特別是搭載輝達（NVIDIA）Blackwell架構（GB200）的AI伺服器已開始穩健放量出貨。

在資本支出方面，Amazon、Microsoft、Google與Meta四大CSP今年合計支出預估達3,368億美元，年增36.7%。Amazon投入1,050億美元強化AWS基礎設施，Microsoft與Google則分別投入890億與750億美元，多用於伺服器與資料中心建置；Meta也投入680億美元專注資料中心擴建，資本支出高檔支撐伺服器市場持續成長。

NVIDIA GB200與GB300新平台，採用更高階製程與封裝技術，效能大幅提升，帶來機殼、滑軌、散熱等零組件規格與需求同步提升，伺服器市場正從通用型走向異質運算架構，零組件廠商的整合能力與客製化彈性將成關鍵競爭力。建議投資人聚焦具有AI伺服器出貨實績與技術升級能力的供應鏈業者，把握伺服器產業長線成長機會。

原物料方面，目前中國不少產業，包括鋼鐵、水泥、塑膠、太陽能、汽車、建材、鋰電池等，在內需、外銷不振的情況下、都面臨供給增加但需求低迷的窘境，產業供過於求情況嚴重、內部惡性競爭加劇，內捲情況嚴重。在割喉式競爭的惡性循環下，許多產業利潤愈趨薄弱，以鋼鐵業為例，中國作為全球最大鋼鐵生產國及需求國，但2024年前四大鋼廠淨利潤總和僅為人民幣167.81億元，還不如日本製鐵一家的獲利（約人民幣169億元）。

今年以來，「反內捲」已成為大陸官方行動關鍵字。自年初開始，中國即不斷表示需要整頓產業內捲嚴重的問題，甚至直接點名產業，其中不乏包括鋰電池等新興產業。中國工信部在18日記者會表示，將針對內捲問題較嚴重的產業，實施新一輪穩增長行動外，也引導落後產能有序退出。

投資錦囊

中國若大力貫徹反內捲政策，台股包括鋼鐵、水泥、塑化、玻陶等原物料族群，相對較具想像空間及題材，除政策題材之外，另一方面是這些原物料族群股價基期多相對偏低，因此短線有操作空間。惟須留意原物料類股最終還是要回到產品報價及利差，投資人須持續留意後續相關產品的行情走勢。