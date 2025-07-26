投顧觀點／台新黃文清 盯關稅結果

近期美國總統川普陸續公布多國的對等關稅稅率，並多次表態8月1日將是對等關稅的硬期限，暫緩期限到期後將不再延長，一度引發市場擔憂。隨近日包含印尼、日本、菲律賓等與美國陸續達成協議，歐洲也傳出即將達成協議、稅率15%的消息，燃起市場的樂觀情緒。

日本達成15%的稅率，給市場傳遞出兩個訊號，一、關稅只是手段而非目的，二、稅率與期限其實是有調整彈性的。此外，包含川普及其幕僚近期的發言也暗示，即使關稅生效，談判仍可繼續進行，關稅可隨協議進展取消或降低等，成為市場擔憂情緒淡化原因。

在對等關稅的擔憂淡化、資金面寬鬆預期以及總經數不如預期般悲觀下，也帶動市場的投資情緒，美股標普、那斯達克指數續創歷史新高，道瓊也逼近歷史高位，日本、印度、越南、韓國、台灣等，距離歷史新高也都相距不遠，顯示市場已經從4月川普宣布對等關稅的影響中恢復。此外四大CSP中的谷歌最新公布的財報表現優於預期，其中雲端業務表現強勁並且上調全年資本支出，突顯AI需求仍大。

回到台灣，除國際市場負面情緒和緩與財報利多外，6月外銷訂單567.7億美元，月減2.0%、年增24.6%，連五月正成長，突顯台灣科技產業的基本面仍佳，特別是在AI相關產業上。展望未來，貿易政策及地緣政治風險等不確定性因素持續牽制全球經貿表現，惟人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等新興科技應用持續發酵，對台灣半導體先進製程及伺服器等供應鏈需求強勁。

整體來看，由於台灣的對等關稅最終談判結果尚未出爐，不確定性仍在，仍待更多利多支持與不確定因素明朗，主要觀察點就在對等關稅的最終結果，後續還有美股科技財報及台股法說將陸續召開，也都是接下來盤面關注焦點，長線投資主軸仍然會圍繞在AI相關供應鏈上，股價拉回都可以擇優布局，包含AI伺服器、散熱等相關供應鏈。

另外是跟半導體設廠相關的題材，川普《大而美法案》經美國參、眾兩院審議通過後，為促進美國國內半導體產業擴張，法案將半導體製造商在美國設廠的投資稅收抵免從現行的25%提高至35%，適用於2026年底前動工的晶片製造項目。由於美國設廠成本普遍高於其他亞洲地區，35%的稅收抵免可大幅減輕資本支出的財務壓力，特別是對於高成本的先進製程晶圓廠，如3奈米、2奈米。台積電（2330）美國的第一座晶圓廠已於2024年開始量產，第二、三期工廠建設進度也在加快，可望帶動相關供應鏈營收動能。

AI應用對算力需求巨大，ASIC因針對特定任務優化，能提供更高能效比且長期量產成本較低，成為CSP要降低對NVIDIA、AMD依賴的選擇。

投資錦囊

除AI題材外，非AI題材的無人機也是近期市場焦點。國防部軍備局公布新一輪軍用商規無人機標案，2026、2027年計畫採購五款共計近5萬架無人機，總金額上看500億元。近年地緣政治事件頻傳，突顯無人機、航太科技等載具在國家安全防護上的重要性。