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台股後市…盯關稅結果
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罷免、關稅等不確定性讓台股上周陷入觀望量縮氛圍，首波罷免投票昨（26）日登場，24席立委、新竹市長皆未通過。法人表示，雖然還有第二波罷免投票，但是規模較小，對台股影響不大。
台股接下來還有兩大關卡，除美國半導體關稅進度，最重要的是台美對等關稅是否比照日本模式於本周公布、稅率會否高於預期。
統一投顧董事長黎方國分析，儘管還有第二波的七名立委罷免投票，但經第一波投票後，趨勢已經確定，預料對台股影響不大；反倒該留意日本參議院選舉20日落幕後，日、美對等關稅緊接在兩天後公布，是否意味台灣對等關稅也將在近日宣布、稅率會否高於預期。
大型金控旗下投顧指出，對台股來說，選舉不確定因素已經消除，接下來市場將聚焦台美對等關稅稅率、半導體關稅對供應鏈的影響。若對等關稅稅率能降至20%以下，將有利台股補漲；反之，可能衝擊產業競爭力、台股表現。
至於半導體關稅，法人表示，大致可分兩大類觀察，一是7奈米及以下先進製程，另一是10奈米及以上成熟製程。
由於台積電（2330）已在美設廠並承諾持續投資，所受衝擊有限，加上美國大而美法案將半導體業者在美國設廠投資稅收抵免，從現行25%提升至35%，只要新廠在2026年底前動工即可適用，預計對台積電美國廠營運成本與財務結構具正面效益。成熟製程企業則須比較競爭對手國關稅稅率。
法人分析，指數上周雖試圖挑戰前高23,486點，但成交量不足，多方進攻力道有限，不過短中長期均線已呈多頭排列，待量能回升，仍有望突破前高。
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