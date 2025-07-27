半導體三強法說營運聚焦 市場關注最新財報、匯率衝擊、後續展望

指標性半導體大廠將陸續舉行法說會，包括晶圓代工業者聯電（2303）、測試介面廠中華精測以及同為晶圓代工廠的世界先進，再加上晶片大廠聯發科等，分別將在7月29日、30日召開，市場關注三大焦點，包括最新財報、新台幣匯率帶來的衝擊、市況後續展望。

世界先進29日舉行線上法人說明會，將說明本季展望。此外，法人關注亦匯率對第2季財報、未來營運的干擾。世界先進日前公布內部自行結算6月合併營收為44.7億元，月成長26%，年增9%，優於去年同期。不過，法人觀察，世界先進第2季出貨雖成長，但受新台幣對美元匯率升值12%影響，單季營收不增反減至116.9億元，季減約2.1%，表現不如預期，令法人意外。

半導體指標廠法說會

依據世界先進先前展望，法人原先預估第2季營收可望小幅季成長，不過，新台幣短線強升的負面效果比預期強，使世界先進第2季新台幣營收表現不如預期。近期大廠舉行法說時，已經開始修正新台幣匯率，甚至上看到1美元兌新台幣29元，世界先進對本季匯率預估也受關注。.

晶片大廠聯發科將於30日召開法說會，除公布第2季財報，也將釋出營運展望。在5月新台幣大幅升值的情勢中，聯發科第2季業績仍順利達標，合併營收達1,503.6億元，季減1.9％、年增18.1％，符合原預測區間，繳出單季歷史第三高、歷年同期次高表現，累計上半年合併營收為3,036.8億元，年增16.4％。

聯發科先前提到，不斷變化的關稅狀況已幾乎對全球各市場帶來不確定性，就短期而言，將密切觀察對全球經濟的影響，並與全球供應鏈夥伴及客戶合作，以應對不確定性。

聯電將於30日召開第2季法說會，將說明最新財報表現與第3季及全年營運展望，並回應外界關注的晶圓出貨動能與產能利用率變化。回顧今年第1季法說會，聯電當時預估第2季出貨量將季增至7%，各應用市場可望「溫和回升」，晶圓平均售價則維持平穩水準。聯電也強調，儘管短期需求穩定，但全年營運仍須關注宏觀經濟、地緣政治與終端需求變化，對後市保持審慎看法。

精測部分，因應全球晶片設計客戶技術發展，已推出高速112Gbps PAM4探針卡、固態硬碟控制器相關PCIe 6測試載板、PAM4 224Gbps高頻高速測試座，以及導板散熱探針卡等解決方案，迎接第3季傳統旺季。