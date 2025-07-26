美股攻高 投顧：台股擁資金行情留意指數偏高
美股標普500與那斯達克指數雙創新高，台股25日跌9.35點，收在23364.38點。投顧分析，市場對貿易談判看法轉趨正向，外資形成一波資金行情；但指數已逼近前波高點，易出現開高有壓、開低有撐的現象。
受市場對美國貿易協議前景樂觀提振，美股收高，標普500與那斯達克指數雙創歷史新高。標準普爾500指數上漲25.29點，或0.4%；以科技股為主的那斯達克指數上漲50.36點，或0.24%。
不過，輝達股價小跌0.14%，收173.5美元；台積電ADR上漲1.66%，收245.6美元。
台股25日跌9.35點，收在23364.38點，成交值新台幣2919.26億元。三大法人合計買超105.46億元，自營商買超10.87億元，投信買超20.98億元，外資及陸資買超73.61億元。
投顧分析，美國與歐盟協商取得進展，並接近達成一項15%關稅協議，市場對貿易談判的看法轉趨正向。
觀察台股近期法人動向，投顧分析，外資超過75%的時間站在買方，形成一波資金行情，推升大盤一路走揚，預期在見到連續性調節賣壓之前，依舊有利大盤維持偏強局面。
不過，投顧指出，觀察指數5月至今所形成的上升通道，當前指數點位已經逼近區間頂端，易出現開高有壓、開低有撐的現象。
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