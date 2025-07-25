聽新聞
0:00 / 0:00

台股觀望量縮 外資連9買

聯合報／ 記者何佩儒／台北報導

對等關稅談判期限將屆，選舉因素干擾，台股昨走觀望盤，開高後一度挑戰前高二萬三千四百八十六點未果，指數跌回平盤附近震盪，終場小跌九點三五點，收在二萬三千三百六十四點三八點，成交金額三○二五點五億元，為近九個交易日最低。外資買超七十三點六億元，連九買。

法人分析，觀察台股近二十日法人動向，外資超過百分之七十五的時間站在買方，形成一波資金行情，推升大盤一路走揚，預期在見到連續性調節賣壓之前，依舊有利大盤維持偏強局面。不過資金快速輪動，加上二十二日台股創高爆量拉回，預期後續操作難度增加。

展望後市，綜合第一金投顧董事長黃詣庭、台新投顧副總黃文清、投信台股研究團隊看法，由於台灣對等關稅談判結果尚未定案，須待更多利多支持與不確定因素明朗。後續有美大型科技股財報及台股法說將陸續登場，為接下來盤面關注焦點。

台股 外資 對等關稅

延伸閱讀

外資連9買加碼台股73億元 大砍台新金特別股

【重磅快評】投完大罷免，關稅談判還有挽救餘地？

台美關稅談判進入倒數！中經院估關稅落點介於15%至20%

Google高支出助攻「AI風向球」輝達超微收漲 外資：4台廠有望直接受惠

相關新聞

台股震盪翻黑 五大權值誰最穩？這檔周線連10紅不墜

本周台股集中市場小幅下跌18.75點，跌幅0.08%，收在23,364.38點；櫃買指數同步走弱，跌2.52點，跌幅1....

資本支出增加效應 大摩：台鏈五強受惠Google擴張

Google上修2025年資本支出至850億美元，遠超市場預期，預告2026年將持續加碼，激勵市場對雲端服務業者（CSP...

外資連9買加碼台股73億元 大砍台新金特別股

市場靜待關稅與財報結果，台股今天維持平盤附近整理，加權指數終場小跌9.35點，收在23364.38點。三大法人合計買超新...

永豐金合併京城銀股份轉換基準日10月1日

永豐金（2890）於25日召開董事會，通過合併京城銀（2809）的股份轉換基準日為114年10月1日，股份轉換基準日係由...

台股觀望盤 傳產、軍工輪動

關稅談判期限將屆，加上罷免選舉因素干擾，台股面臨兩大不確定性，昨（25）日觀望氣氛濃厚，資金避風輪動到傳產、軍工、美國概...

台股觀望量縮 外資連9買

在對等關稅談判期限將屆，選舉因素干擾，台股昨走觀望盤，開高後一度挑戰前高二萬三千四百八十六點未果，指數跌回平盤附近震盪，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。