台股觀望盤 傳產、軍工輪動

關稅談判期限將屆，加上罷免選舉因素干擾，台股面臨兩大不確定性，昨（25）日觀望氣氛濃厚，資金避風輪動到傳產、軍工、美國概念股，加權指數全場狹幅震盪，終場小跌9點收23,364點，守住五日均線，成交金額降至3,025.5億元，為近九個交易日最低，惟三大法人全站在買方。

三大法人合計買超104.8億元，外資買超73.6億元，連九買，累計買超突破千億元、達1,040.5億元，昨主要買超台積電（2330）、聯發科、旺矽、華碩、台達電；投信由賣轉買超20.3億元，主要買超大成鋼、全新、世芯-KY、廣達；自營商買超10.9億元，連九買，累計買超505.5億元；八大公股行庫則調節13億元。

受標普500與那斯達克指數24日再創高，台股昨日早盤開高，最高23,485點、上漲111點，但周末前觀望氣氛影響，科技權值股休兵，台積電尾盤一度翻黑，終場拉至平盤1,145元，收斂大盤跌點，電子類股占大盤成交比重降至66%，資金輪動到美國概念股、軍工股、落後補漲股。千金股以穎崴漲停最為亮眼，川湖上漲1.79%，維持17檔。

法人分析，觀察台股近20日法人動向，外資超過75%的時間站在買方，形成一波資金行情，推升大盤一路走揚，預期在見到連續性調節賣壓之前，依舊有利大盤維持偏強局面。但資金快速輪動，加上22日台股創高爆量拉回，預期後續操作難度增加。

綜合第一金投顧董事長黃詣庭、台新投顧副總黃文清看法，由於台灣的對等關稅最終談判結果尚未定案，不確定性仍在，須待更多利多支持與不確定因素明朗，關稅變數落幕前，投資人不宜過度拉高持股水位。

後續有美大型科技股財報及台股法說將陸續登場，為接下來盤面關注焦點。