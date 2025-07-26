資本支出增加效應 大摩：台鏈五強受惠Google擴張

Google上修2025年資本支出至850億美元，遠超市場預期，預告2026年將持續加碼，激勵市場對雲端服務業者（CSP）AI資本支出延續性重燃信心。摩根士丹利（大摩）證券點名五台廠將受惠，包含緯創（3231）、廣達、緯穎、金像電、技嘉等，為AI供應鏈再添強心針。

大摩指出，Google將2025年資本支出預估上修至約850億美元、年增62%，高於市場先前各種預估數字，第2季資本支出達220億美元、季增31%、年增達70%。

大摩看Google上修資本支出

Google對第3季未提供具體預估，但指出上修資本支出主因雲端產品與服務需求強勁，企業AI與基礎設施擴張需求攀升。特別是每月token生成量翻倍至980兆，凸顯生成式AI使用量持續爆發，帶動伺服器與資料中心加速建置。

大摩科技產業分析師高燕禾認為，儘管政策與市場波動風險仍不容忽視，但此舉有助強化市場對AI相關資本支出延續性的預期，帶動亞太地區伺服器、散熱、記憶體及其他關鍵零組件供應商的中長線需求。

台廠中，大摩點名輝達（NVIDIA）供應鏈中看好緯創與廣達；ASIC概念股則以緯穎與金像電為受惠者；在Edge端與企業級AI應用領域，偏好具產品實力的技嘉；Google TPU供應鏈，則點名欣興、南電與金像電受惠資本支出擴大帶動。對緯創、廣達、緯穎、金像電、技嘉皆為「優於大盤」評等。

考量ABF市場可能面臨供過於求，大摩則給予欣興「中立」、南電為「劣於大盤」評等。

統整大摩個股報告中，緯創目標價150元、廣達目標價335元、緯穎目標價2,650元、金像電目標價由275元升至310元、技嘉目標價350元。

高燕禾指出，金像電泰國廠產能正逐步釋出，預計下半年開始貢獻營收，且預估2025年下半年平均每月可貢獻約3億元營收，貢獻金額有望於年底顯著放大。

由於產能是金像電目前最大瓶頸，泰國廠將成為關鍵觀察指標。該廠擁有三階段擴產計畫，最終月產能上看18億元，若金像電進一步將AI PCB產能移轉至泰國，月產值上限仍具上修空間。