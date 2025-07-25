ETN趨勢導航／富邦行動通訊N 居冠
美對等關稅、美科技股財報等多空變數交雜，台股觀望氣氛濃厚，本周先抑後揚，在23,000點附近震盪換手，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，以富邦行動通訊N（02001L）上漲4.54%拔得頭籌。
美股籠罩在貿易協議、企業財報樂觀情緒中，標普、那斯達克指數雙雙改寫歷史新高，帶動外資持續回補台股，但內資大多退場觀望，短線行情陷入膠著，統計集中市場單周跌18點或0.08%，櫃買市場周線跌2.52點或1.07%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言