ETN趨勢導航／富邦行動通訊N 居冠

美對等關稅、美科技股財報等多空變數交雜，台股觀望氣氛濃厚，本周先抑後揚，在23,000點附近震盪換手，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，以富邦行動通訊N（02001L）上漲4.54%拔得頭籌。

美股籠罩在貿易協議、企業財報樂觀情緒中，標普、那斯達克指數雙雙改寫歷史新高，帶動外資持續回補台股，但內資大多退場觀望，短線行情陷入膠著，統計集中市場單周跌18點或0.08%，櫃買市場周線跌2.52點或1.07%。