就市論勢／雲端 AI、生技族群 吸睛

經濟日報／ 廖炳焜（PGIM保德信高成長基金經理人）

盤勢分析

台股昨（25）日量縮並於平盤上下震盪，終場微幅下跌9點，指數收在23,364點，成交量2,966億元。台股本周高檔震盪，三大法人動向上，本周僅投信站在賣方，小幅調節52.57億元，外資連續第五周買超401.0億元，自營商第四周回補214.99億元，三大法人合計買超563.41億元。

雖然台灣對等關稅稅率尚未出爐，對投資情緒造成干擾，但在美股持續創高、指標科技大廠財報亮眼等利多加持下，指數不僅來到波段高點，技術面也持續強勢，包括力守10日均線且重返5日均線之上，顯示盤勢再度轉由短多掌控，但若要見到持續上攻，可能需等不確定因素明朗後才可望有所表態，目前高檔震盪機率大。

投資建議

在選股上，宜布局跌深題材股及長線趨勢股，在科技股方面，不妨以IC設計、IP、雲端AI、邊緣運算、低軌衛星、機器人等題材為主，傳產則建議生技、食品等。

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