一周熱門零股／元大台灣50 人氣旺

台股本周焦點在台灣可能的對等關稅稅率、立委罷免等議題，指數區間震盪，零股投資人進場意願受到影響，元大台灣50（0050）等市值型與高股息ETF，成為市場聚焦點，台積電股價走高後零股投資人出現退場跡象。

市場專家指出，美國總統川普透過社群平台最新宣布，澳洲結束多年來限制，同意開放美國牛肉進口，強調這是美國畜牧業重大勝利，並點名其他禁止進口美牛國家要注意了，也令台灣對等關稅更撲朔迷離，台股也呈區間震盪格局，影響台股零股投資人進場意願。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，元大台灣50、元大高股息、群益台灣精選高息、鴻海、國泰永續高股息、台積電、台新金、神達、富邦台50與廣達。

法人表示，川普過去二周宣布多國關稅稅率，但在8月1日實施前仍存轉圜餘地；另外，近期美國經濟數據展現韌性，關稅對景氣衝擊擔憂淡化，加上美股在AI、放鬆監管及供應鏈自主題材上相對具優勢，將是零股市場下周聚焦點。