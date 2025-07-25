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台新新光87萬股東注意！除息交易日出爐 這天將發出223億現金

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
台新新光金控24日正式合併，董事會25日決議今年普通股現金股利除息交易日為8月12日，每股配發0.9元現金股利，總計將發出223.79億元現金。圖／台新新光金控提供
台新新光金控24日正式合併，董事會25日決議今年普通股現金股利除息交易日為8月12日，每股配發0.9元現金股利，總計將發出223.79億元現金。圖／台新新光金控提供

台新新光金控24日正式合併，董事會25日決議今年普通股現金股利除息交易日為8月12日，每股配發0.9元現金股利，總計將發出223.79億元現金。發放日期定於9月4日。

合併後的台新新光金控橫跨13項金融子產業，業務涵蓋銀行、保險、證券、投信、租賃、創投、期貨等六大核心領域。至於整體業務範圍，台新新光金控客戶總數突破1,000萬人，普通股股東人數超過87萬人，加上特別股更超過百萬名股東，挑戰金控集團股東人數第一大，員工人數超過3.2萬人，排名所有金控員工人數第三大。

台新金（2887）董事會在合併前就決議今年配息0.9元，且配發對象包括原新光金股東，但新光金股票因以0.672換股比例換算，每一股新光金普通股可拿0.6048元。今年無股票股利主因合併後股本膨脹太大，接近250億股，因此為避免日後再稀釋盈餘，全數以現金股利配發。

股利 股東 台新新光金控

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