拚 AI！Google 狂灑850億美元資本支出 大摩點名七台廠潛力十足

Google重砸850億美元力拚AI，大舉擴產點燃科技鏈新動能。Google最新上修2025年資本支出遠超市場預期，並預告2026年將持續加碼，激勵市場對AI資本支出延續性重燃信心。摩根士丹利（大摩）證券點名七台廠將受惠，包含緯創（3231）、廣達（2382）、緯穎（6669）、金像電（2368）、技嘉（2376）、欣興（3037）與南電（8046）等，為AI供應鏈再添強心針。

大摩指出，根據Google最新宣布，將2025年資本支出預估上修至約850億美元、年增62%，不僅高於先前預估的750億美元、年增43%，也較市場共識高出13%。另外，Google第2季資本支出達220億美元、季增31%、年增高達70%；第3季尚未提供具體預估。

此外，Google上修資本支出主因包括雲端產品與服務需求強勁，企業本身AI與基礎設施擴張需求攀升。特別是每月token（大語言模型用來表示自然語言文本的基本單位）生成量翻倍至980兆，突顯生成式AI使用量持續爆發，推升對伺服器與資料中心的加速建置。

大摩科技產業分析師高燕禾認為，此舉將有助強化市場對AI相關資本支出延續性的預期，有望進一步帶動亞太地區伺服器、散熱、記憶體及其他關鍵零組件供應商的中長線需求，儘管政策與市場波動風險仍不容忽視。此外，Google也預期2026年資本支出將持續增加，凸顯雲端服務供應商（CSP）對AI長期投入的信心。

台廠中，大摩點名輝達（NVIDIA）供應鏈中看好緯創與廣達；ASIC概念股則以緯穎與金像電為受惠者；在Edge端與企業級AI應用領域，偏好具產品實力的技嘉；至於Google TPU供應鏈，則點名欣興、南電與金像電受惠資本支出擴大帶動。

其中，緯創、廣達、緯穎、金像電、技嘉皆為「優於大盤」評等；然而，考量 ABF市場可能面臨供過於求，大摩則給予欣興「中立」、南電為「劣於大盤」評等。