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威剛買進「周杰倫概念股」巨星傳奇 擴大娛樂事業布局

中央社／ 新竹25日電

威剛持續擴大娛樂事業布局，董事會今天決議買進由歌手周杰倫母親葉惠美參與創辦的巨星傳奇，金額上限為2.1億港元，約新台幣7.84億元。

威剛董事會決議買進巨星傳奇800萬至1400萬股，每股價格9至17.5港元，總金額上限為2.1億港元，約新台幣7.84億元，持股比重約0.93%至1.63%。

威剛董事會甫於今年6月決議韓國演藝經紀公司Galaxy約4000萬美元，折合新台幣約12億元，持股比重將約5.05%；Galaxy旗下藝人包括歌手G-Dragon（權志龍）。威剛表示，投資周杰倫概念股巨星傳奇是進一步擴大娛樂事業布局。

因應業務需要，威剛今年股東會完成公司章程修訂，新增營業項目，包括演藝活動業及一般廣告服務業。

威剛 新台幣

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