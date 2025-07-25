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長興自結6月稅前盈餘1.44億元 月增84.9％

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

長興（1717）25日公告自結6月份稅前盈餘1.44億元，較上月增加84.9％，比去年同期增加7.6%，每股稅前盈餘0.12元；累計上半年稅前盈餘10.43億元，年減22.3%，每股稅前盈餘0.89元。

長興三大事業部門出貨穩定， 6月營收32.97億元，較上月微減1.9％；6月毛利率維持上月水準，但營收減少致費用率推升，6月營業利益1.37億元，較上月減少2.8％；新台幣升值幅度較上月稍有減緩，6月匯兌損失較上月大幅縮減，稅前盈餘因而較上月增加84.9％，至1.44億元。

即使面對美國關稅政策變動、新台幣匯率波動影響，長興仍力求維持營運穩定，第2季營收104.05億元，季增3.4％；營業利益5.31億元，季增18.6％；第2季匯兌損失之故，稅前盈餘4.98億元，較上季略減8.5％。

長興近期公告庫藏股執行期間屆滿，為維護整體股東權益及兼顧市場機制，共買回6,020張，庫藏股執行率60.2％，平均每股買回價格25.12元，總金額1.51億元。出售長興光學材料（蘇州）股權已完成交割，處分利益約新台幣3.59億元，將於7月入帳。此外，真空壓模設備在全球IC載板產業市占率達95％的子公司長廣精機，已於7月21日送件申請上市。

營收 新台幣

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