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台股目前宜選股不選市 布局以跌深題材股及長線趨勢股優先

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股25日呈現量縮且在平盤上下震盪，終場微幅下跌9.35點，收在23,364.38點，周線維持高檔震盪，本周下跌18.75點，跌幅0.08%，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜認為，台股目前高檔震盪機率大，宜選股不選市，布局跌深題材股及長線趨勢股，AI仍為今年台股動能主軸。

台股本周的三大法人動向部分，僅投信站在賣方，小幅調節52.57億元，外資買超401億元，為連續第5周買超，自營商買超214.99億元，連續第4周回補，三大法人合計買超563.41億元。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，雖然台灣對等關稅稅率尚未出爐，對投資情緒造成干擾，但在美股持續創、指標科技大廠財報亮眼等利多加持之下，指數不僅來到波段高點，技術面也持續強勢，包括力守10日均線且重返5 日均線之上，顯示盤勢再度轉由短多掌控，但若要見到持續上攻，可能需等不確定因素明朗後才可望有所表態，目前高檔震盪機率大。

廖炳焜指出，本周為美股財報周，Google第2季營收與獲利在廣告與雲端業務表現強勁之下，雙雙優於預期，Google將年度資本支出預估大幅上修至850億美元，英特爾第2季營收也優於預期；下周將登場的指標科技龍頭大廠包括Meta、微軟、蘋果、亞馬遜等，若能繳出亮眼成績且釋出正向展望，對於台廠AI供應鏈不啻為一大強勢支持。

從經濟數據來看，表現也相對有撐，廖炳焜分析，台灣製造業PMI指數連續4個月位於擴張區間，儘管4月面臨關貿不確定性，使製造業動能的增速呈放緩跡象，但在各國積極緩解關貿壓力的氛圍下，製造業指數仍穩於擴張區間。若觀察未來6個月景氣指數，採購經理人對台灣景氣動能看好度有自底部回升的跡象，亦符合主計處預估今年下半年經濟動能可望先緩後升的趨勢。

在選股上，廖炳焜表示，目前宜選股不選市，布局跌深題材股及長線趨勢股，AI仍為今年台股動能主軸，在科技股方面，可鎖定晶圓代工2奈米供應鏈、IC設計、IP、雲端AI、邊緣運算、光通訊、低軌衛星、機器人、摺疊手機等題材為主，傳產則建議生技、食品、金融、航運等。

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