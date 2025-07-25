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外資連9買加碼台股73億元 大砍台新金特別股

中央社／ 台北25日電
股市示意圖。本報資料照片
股市示意圖。本報資料照片

市場靜待關稅與財報結果，台股今天維持平盤附近整理，加權指數終場小跌9.35點，收在23364.38點。三大法人合計買超新台幣105.46億元，其中外資加碼73.61億元，買超航空雙雄，另賣超台新辛特與台新金

台股今天科技權值股休兵，傳產股撐場，終場小跌9.35點，收在23364.38點，成交值2919.26億元；台股本週區間震盪，週線下跌18.75點。

觀察三大法人籌碼動向，今天全部站在買方，其中外資及陸資（不含外資自營商）連9買，今天買超73.61億元。另外投信買超20.98億元，自營商買超10.87億元。

個股方面，外資今天買超前3名為長榮航1萬7259張，期街口布蘭特正2（00715L）1萬572張，以及玉山金1萬243張。外資今天也買超華航7864張排第5，航空雙雄雙雙擠進外資買超榜前5名。

外資今天賣超前3名則為台新辛特28萬893張，台新金5萬1259張，以及南亞7598張。

值得注意的是，台新金與新光金昨天完成合併，今天外資大砍台新辛特多達28萬張，台新辛特為「新新併」後發行的「辛種特別股」，台新金普通股今天也遭外資砍殺逾5萬張。

今天科技權值股熄火，資金轉向傳產股，造紙、鋼鐵等族群，表現相對強勢。國泰證期顧問處協理蔡明翰認為這是好現象，他分析，上週台積電法說會報喜，可惜股價沒能過高點，市場回防，資金轉向低位階的原物料族群，形成健康輪動。

蔡明翰觀察，最近包括石化、陶玻、造紙、鋼鐵等傳產族群輪流上攻，並沒有看到太明顯的大利多，主要應該還是股價低階偏低。而且最近傳產股上漲，多半是指數不漲的時候，也反映出資金排擠效應。

外資 台新金

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