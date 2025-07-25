台股震盪翻黑 五大權值誰最穩？這檔周線連10紅不墜
本周台股集中市場小幅下跌18.75點，跌幅0.08%，收在23,364.38點；櫃買指數同步走弱，跌2.52點，跌幅1.07%，收在232.77點，周線雙雙由紅翻黑，反映川普對台關稅揭曉前，市場氣氛趨於謹慎。但在此波整理中，三大法人仍持續買超563.41億元，資金持續流入。
五大權值股中，鴻海（2317）周漲5.44%最強勢、收174.5元，周線連三紅；台達電（2308）漲1.57%持續強勢，收在517元，周線連十紅，展現多頭續航力；聯發科（2454）周漲1.42%、回升至1,430元，周線由黑翻紅；台積電（2330）下跌0.87%，收1,145元，周線止步連7紅；富邦金（2881）則小跌0.36%，收83.4元，周線由紅轉黑，反映金融類股調整壓力。
統計本周漲幅前10名個股，半導體股沛亨（6291）勇奪第一，電子零組件股榮科（4989）及偉訓（3032）分奪二、三名。依漲幅排序為：沛亨漲41.71%、收123元；榮科漲23.5%、收22.6元；偉訓漲23.12%、收114.5元；台玻（1802）漲22.42%、收20.75元；光聖（6442）漲22.23%、收602元；美琪瑪（4721）漲22.21%、收86.4元；攸泰科技（6928）漲21.3%、收56.1元；昇貿（3305）漲21.22%、收79.4元；西柏（3541）漲20.88%、收31.55元；精成科（6191）漲20.22%、收110元。
法人指出，隨著電子股財報法說自7月中旬開始進入高峰，營運展望與匯率對獲利的影響將成為關注焦點，台股布局建議選股不選市，可留意雲端AI、晶圓代工2奈米供應鏈、記憶體、邊緣運算、光通訊、低軌衛星、機器人、摺疊手機等族群。消息面上，下周美歐台將陸續公布GDP數據，而美國FOMC會議也將於7月31日召開，鮑爾是否釋出貨幣政策新訊息皆備受關注。
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