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台股開戶數創史上新高 兆豐證券推出開戶四大優惠

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
兆豐證券即日起至2025年12月31日止，推出「開戶選兆豐 財富向前衝」四大開戶回饋方案，最高總價值3,200元回饋，更有機會抽中18,888元mo幣大獎。兆豐證券／提供
兆豐證券即日起至2025年12月31日止，推出「開戶選兆豐 財富向前衝」四大開戶回饋方案，最高總價值3,200元回饋，更有機會抽中18,888元mo幣大獎。兆豐證券／提供

2025年上半年全球投資市場動盪不斷，從美國聯準會（Fed）的利率政策調整、美國總統川普重啟關稅議題，到AI人工智慧技術持續推進，無不牽動全球資金布局與投資情緒。然而，台灣投資人對資本市場的參與熱度未見稍減，根據台灣證券交易所最新統計，截至2025年6月底，總開戶數達1,348萬465戶，創下歷史新高，單月新增開戶人數也突破3.2萬戶，顯示投資動能持續升溫。

為協助投資人在高利率與市場震盪的環境中穩健布局、掌握報酬契機，兆豐證券即日起至2025年12月31日止，推出「開戶選兆豐 財富向前衝」四大開戶回饋方案。新戶只要完成開戶並符合指定交易條件，即可獲得最高總價值3,200元回饋，更有機會抽中18,888元mo幣大獎。

兆豐證券表示，活動期間新開戶即回饋2,400元手續費折抵金，交割銀行為兆豐銀行數存戶，再加碼回饋至3,000元手續費折抵金。同時，若新戶於次月底前完成任一筆台股電子交易，或完成一筆美股電子交易，皆可獲得100元mo幣迎賓禮，也有月月抽mo幣機會，交易越多、中獎機會越高。

凡交易金額累積每達新台幣10萬元，即享一次抽獎資格，最高可獲5,000元mo幣。最終更祭出18,888元mo幣終極加碼抽大獎。活動網址：https://project.emega.com.tw/EopenV2/

兆豐證券指出，兆豐證券持續打造「數位＋多元」投資生態圈，旗下「MegaGO每股GO」、「兆豐e存股」、「兆好Bond」等產品與服務，皆以用戶需求為核心設計，深受廣大投資人青睞。未來也將持續優化服務與產品體驗，期成為投資人理財旅程中，最值得信賴的夥伴。

兆豐銀行 美國聯準會

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