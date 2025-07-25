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外資9天加碼逾千億！三大法人本周買超563億元 台股周線仍翻黑

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股25日開高收低，盤中最高23,485.56點、最低23,308.45點，在電子族群缺乏主流要角領軍下，資金轉進造紙、玻陶、塑膠、鋼鐵、航運等傳產類股避震，尾盤買單急拉鴻海（2317）翻紅，台積電（2330）、聯發科（2454）也回到平盤作收，終場大盤跌點急縮至9點、收23,364點，守穩5日線上，成交量續降至成交量2,919億元。三大法人續買超105.47億元，外資連9日買超達1,040.55億元。

個股方面，台積電重返成交值王位，股價持平在1,145元；南電（8046）盤中觸及187.5元、改寫2024年7月下旬來波段新高價，終場收180.5元，表現搶眼；台新金（2887）蟬聯人氣王、股價也小幅彈升，但台新辛特成交量爆衝至39.2萬餘張，股價續跌1.78%、收8.84元。

累計一周，集中市場跌18.75點、跌幅0.08%；櫃買指數跌2.52點、跌幅1.07%，收232.77點，周線雙雙由紅翻黑。三大法人續買超563.41億元。

統計三大法人25日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超73.61億元，投信買超20.98億元；自營商買超（合計）10.87億元，其中自營商（自行買賣）賣超10.95億元、自營商（避險）買超20.82億元。

觀察25日成交值前五大個股，台積電拿回王位。依成交值排序為：台積電256.68億元，股價持平收1,145元；鴻海96.32億元，股價漲0.29%、收174.5元；南電94.77億元，股價漲3.14%、收180.5元；聯發科81.79億元，股價持平收1,430元；世芯-KY 78.3億元，股價跌2.26%、收3,885元；華城57.14億元，股價漲4.91%、收620元。

觀察成交量前五大個股，股價全面收高，台新金蟬聯人氣王、股價也小幅彈升。依序為：台新金成交199,455張，股價彈升0.61%、收16.4元；台玻成交145,958張，股價漲2.47%、收20.75元；富喬成交121,311張，股價漲2.22%、收46元；大成鋼成交96,548張，股價漲4.49%、收37.25元；南亞成交90,578張，股價漲3.86%、收33.65元。

統計25日收漲停個股有13檔，其中雷虎成交量達5.9萬張、州巧3.9萬張、全新3.4萬張、榮成約一萬張，交投相對火熱。依序為：攸泰科技漲10%、收56.1元；中航漲10%、收52.8元；正瀚-創漲10%、收89.1元；州巧漲9.97%、收36.4元；慧智漲9.97%、收32.55元；訊聯基因漲9.96%、收54.1元；雷虎漲9.93%、收76.4元；昶瑞機電漲9.9%、收111元；訊聯漲9.9%、收74.4元；穎崴漲9.85%、收1115元；沛亨漲9.82%、收123元；全新漲9.74%、收146.5元；榮成漲9.58%、收10.75元。

台積電 台新金

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