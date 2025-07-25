鴻海最後一盤爆3557張買單、股價收174.5元 守穩市值第二大

台股25日收在23,364.38點，小跌9.35點，鴻海（2317）最後一盤爆出3,557張買單， 股價收在174.5元， 上漲0.5元，市值2兆4,241億元， 守穩市值第二大，周線及月線都是連三紅。

鴻海早盤以175.5元開出，上漲1.5元，早盤一度翻黑下滑至173元，其後再往上拉升，臨收盤前股價落至平盤的174元， 最後一盤爆出3,557張買單，拉升股價收紅，以174.5元收盤，統計本周股價上漲9元， 周漲幅5.44%， 周線連三紅， 7月來股價上漲13.5元，月線漲幅8.39%， 月線也是連三紅。

鴻海市值在22日一度遭聯發科（2454）超車， 痛失市值第二名地位，不過， 隔天就再度奪回市值二哥地位， 且股價連續3個交易日往上走升，寫下3月以來的波段高價。

鴻海6月營收5,402億元，月減12.26%，年增10.09%，為歷年同期最高；第2季營收為1兆7,973億元，季增9.45%，年增15.82%，為歷年同期新高；上半年累計營收為3兆4,395億元，年增19.68%，也是歷年同期新高，反應AI伺服器強勁需求，提前拉貨效益。

鴻海6月營收、第2季營收與上半年營收，都創同期新高，主受惠AI伺服器強勁需求；展望第3季，鴻海表示，雲端網路產品部門將保持強勁成長趨勢，ICT產品進入下半年旺季，營運將逐漸加溫，第3季整體營運有季增及年增的表現，但仍需密切關注全球政經局勢及匯率變化影響。

外資看好鴻海AI伺服器業務動能，預估今年第3季GB200與GB300機櫃出貨將較第2季大增300%，帶動雲端與AI業務子公司工業富聯（FII）獲利持續成長，上修2025、2026年每股純益。

法人認為，蘋果將在9月推出iPhone 17系列產品，鴻海是iPhone最大組裝廠，近期擴增印度產能，將從印度出貨iPhone至美國市場，降低川普關稅衝擊，將成為下半年消費智能產品的成長力道。