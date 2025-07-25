KY股是地雷？專家點名4檔「會賺又能節稅」：0050、0056、00919都買入

【文．玩股神探】

近年來，台股中的KY股族群時常引發投資人又愛又怕的矛盾心態。這些企業大多註冊於海外地區，如開曼群島，造成財報與公司治理透明度低於本土企業，同時海外經營環境的複雜性，也加大了投資風險。

康友-KY的慘痛案例，更讓投資者對KY股抱持警戒。然而，KY股並非全面是地雷股。

舉例來說，目前台股股后世芯-KY，主攻先進ASIC晶片設計，已經成為AI與雲端產業供應鏈的重要廠商，並吸引包括0050等大型ETF持續布局。

由此可見，KY股並非全然危險，真正的風險在於投資者是否了解企業的本質。

三大ETF的投資策略顯示市場態度。首先，台灣市值最大的ETF「0050」，目前持有世芯-KY與中租-KY兩檔股票。

世芯-KY以先進製程晶片設計聞名，超過九成營收來自七奈米以下製程，主要客戶包括亞馬遜AWS，深受外資青睞。

中租-KY則穩坐台灣企業租賃龍頭，營運範圍涵蓋中國及東南亞，業務穩定性與配息能力受到市場肯定。

第二，著眼高股息的「0056」亦布局中租-KY，因其具備長期穩定配息能力，近期受升息環境影響股價回檔，使殖利率更具吸引力，符合0056挑選「便宜高殖利率」股票的特質。

近期人氣竄升的「00919」則同時持有材料-KY與慧洋-KY。

材料-KY主要產品為醋酸纖維絲束，用於香煙濾嘴頭，近年來營運穩定成長，股息連續十年持續增加。

慧洋-KY為散裝航運業者，營收表現雖波動較大，但獲利能力與配息政策穩健，符合高股息ETF布局需求。

從本益比分析，世芯-KY由於成長潛力巨大，本益比高達40倍以上，但股價波動劇烈，投資人須具備相當風險承受能力。

中租-KY因升息影響目前本益比約10倍，估值已回歸合理區間。

材料-KY本益比曾達47倍，現因獲利快速成長，估值趨於合理。

慧洋-KY因航運業績波動較大，本益比通常維持較低水平。

股息表現方面，中租-KY與材料-KY連續配息逾十年，殖利率分別可達4-6%，相對穩健。

世芯-KY殖利率偏低，僅約2%，但重點在資本增值；慧洋-KY配息穩定，但早期資本公積發放需留意營運獲利能力。

綜合上述分析，投資KY股應明確了解風險本質與企業基本面，並非完全避而遠之。

如能透過0050、0056及00919等熱門ETF，投資人即可借力專業機構之研究與布局策略，安全參與KY股的投資契機。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：0050、0056、00919買這些KY股好眼光！不只獲利強又能領股息節稅？