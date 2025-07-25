台股下跌9點收23,364點 台積電收平盤1,145元

近年來，台股中的KY股族群時常引發投資人又愛又怕的矛盾心態。這些企業大多註冊於海外地區，如開曼群島，造成財報與公司治理透明度低於本土企業，同時海外經營環境的複雜性，也加大了投資風險。 康友-KY的慘痛案例，更讓投資者對KY股抱持警戒。然而，KY股並非全面是地雷股。 舉例來說，目前台股股后世芯-KY，主攻先進ASIC晶片設計，已經成為AI與雲端產業供應鏈的重要廠商，並吸引包括0050等大型ETF持續布局。 由此可見，KY股並非全然危險，真正的風險在於投資者是否了解企業的本質。

2025-07-25 14:00