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台股下跌9點收23,364點 台積電收平盤1,145元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股示意圖／聯合報系資料照片
台股示意圖／聯合報系資料照片

台股25日在平盤附近震盪，早盤以23,454點開出，台積電（2330）最後一盤4183張買單拉抬，收回平盤1145元，指數終場收23,364點，下跌9點，跌幅0.04%，成交量2,919億元。櫃買則收232.7點，下跌0.16點。

盤面上以類股來看油電燃氣、橡膠、電器電纜、化工、紡織、金融、運動休閒、光電、半導體等較為弱勢，另外造紙、玻陶、鋼鐵、生技、塑膠、居家生活、航運等較為強勢。

觀察台股成交額排行榜，量大弱勢的有世芯-KY（3661）、欣興（3037）、神達（3706）、旺矽（6223）、台達電（2308）、奇鋐（3017）、新盛力（4931）、貿聯-KY（3665）、富世達（6805）、偉訓（3032）、新日興（3376）、廣達（2382）、力旺（3529）、和椿（6215）、景碩（3189）、健鼎（3044）、雙鴻（3324）、日月光投控（3711）、京元電子（2449）、台灣大（3045）、智通*（8932）等。

而量大強勢的則有，鴻海（2317）、南電（8046）、華城（1519）、富喬（1815）、全新（2455）、雷虎（8033）、精成科（6191）、大成鋼（2027）、高力（8996）、亞翔（6139）、台新金（2887）、昇貿（3305）、聯茂（6213）、南亞（1303）、台玻（1802）、穎崴（6515）、智邦（2345）、華碩（2357）、新漢（8234）、創意（3443）、康霈*（6919）、漢唐（2404）、台光電（2383）、緯穎（6669）等。

統一投顧表示，受惠於美歐貿易協議樂觀預期的情緒、川普政府AI行動計畫再次點燃AI行情，推升標普500和那斯達克指數再創新高。大陸實施反內捲政策並推動雅下工程，帶動傳產原物料及基建族群擁題材投資契機。現階段台股融資水位健康，技術面強勢，惟台灣新關稅數據尚未出爐，預估台股短期維持高檔震盪。

操作上建議選股布局流動性佳的績優中大型權值股，推薦族群聚焦：AI概念股、台積電供應鏈、PCB供應鏈、散裝、生技、工具機與機器人概念、台幣升值概念股等。

台股 台積電

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