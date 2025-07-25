多重題材添動能 航運海空並進 中航漲停跑第一
航運族群近日多頭氣勢旺盛，受惠於美國關稅政策推升海空運價，加上軍工概念題材加持，成為盤面強勢焦點。25日族群連三日強彈，整體表現明顯優於大盤。散裝航運由中航（2612）率先鎖住漲停至52.8元，帶動四維航（5608）一度亮燈；航空雙雄中，長榮航（2618）成交量倍增、股價觸及月線，華航（2610）亦同步挑戰10日線；具軍工題材的亞航（2630）漲逾2.5%，與漢翔（2634）雙雙高檔整理，後勢備受關注。
隨全球原物料需求升溫，散裝船運價明顯回升，法人指出，在新船供應有限與老舊船汰換加速下，預期下半年營運可望轉強，慧洋-KY（2637）、台航（2617）、正德（2641）等中小型多用途船商尤為受益。
另一方面，美國關稅將於8月1日正式上路，掀起一波科技業搶運潮。AI伺服器與半導體等高科技產品需求強勁，不僅搶艙，甚至出現包機潮，推升空運價格急漲。物流業者指出，目前台灣出口至北美每公斤運價落在220～250元，加上燃油附加費28元，下週報價預期續揚，華航、長榮航等航商有望受惠。
儘管族群多頭氣氛濃厚，法人提醒，短線漲勢凌厲的個股須提防技術面獲利了結壓力，應觀察量價關係與法人籌碼動向。此外，空運利多具時效性，關稅過後可能面臨需求回落與運價修正風險，須密切注意；軍工概念股則波動較劇，投資人宜設立風控點位，並審慎追蹤實質訂單與營收表現。
整體而言，航運仍屬景氣循環產業，建議後續關注7月營收與8月報價走勢，研判基本面能否有效接棒支撐行情。
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