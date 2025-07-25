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華城10元股利同步除權息 股價強漲大步朝填權息挺進

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

華城（1519）股利合計達10元， 其中現金股利9元，股票股利1元，25日同步除權息，除權息參考價591元，早盤以610元開高後一度衝達629元， 漲幅6.42%，大步朝填權息挺進， 盤中漲幅逾4%。

華城6月營收23.3億元，月增43.07%、年增20.98%，改寫同期新高；第2季營收60.73億元，季增37.3%，年增30.7%，為歷史單季次高，僅次於2024年第4季；累計上半年合併營收104.94億元，年增36.5%，創同期新高。

華城近年營收及獲利成長，主受惠台電強韌電網計畫、變壓器對美國外銷及綠能產業。其中，台電強韌電網計畫已進入實質執行階段，加上再生能源推動，分散式電網設備需求持續攀升；另外，資料中心（IDC）與人工智慧資料中心（AIDC）等新興建設快速增溫，進一步推動電力設備市場擴大。

華城取得美國德州星際之門計畫第一期電力變壓器20億元訂單；華城表示，目前訂單能見度已達2028年，去年外銷比例為45%，今年可望拉高超過50%，其中銷美國比例接近4成，預期今年營運有望持續成長，審慎樂觀看待後市。

華城 營收

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