華城10元股利同步除權息 股價強漲大步朝填權息挺進

台股 6 月營收幾乎已全數公布，接下來市場焦點將轉向 8 月中登場的 Q2 財報季。對投資人來說，這段空窗期反而是一個提前佈局的黃金階段。比起等半年報出爐再來反應，更聰明的做法是從營收與成長趨勢中，搶先找出「表現穩健、趨勢向上」的潛力股，掌握下半年主流方向。 尤其在目前市場風格快速輪動、消息面多變的情況下，單月營收年增、搭配上半年累計營收也年增的個股，具有相對明確的基本面優勢，也更有機會成為下半年資金聚焦的核心族群。這樣的篩選方式，不僅能避開短期題材炒作，更有助於找到長線具備成長性的產業或公司。

2025-07-25 10:10