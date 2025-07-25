「這族群」有三大題材助陣！分析師看好是下個亮點明星

在關稅大限日逼近下，市場觀望氣氛濃厚影響台股的表現，投資人也在尋找可以布局的標的，尤其是想找到潛力明星股，分析師坦言，以近期上漲的電子股來看，低基期是一個共通點，另外再加上題材助攻，就有望出現一波攻勢，例如人氣聚集的印刷電路板股，他強調，接下來可以留意的是PA三雄，在缺料問題改善，加上資料中心及電動車的雙重需求，可望成為盤面上的新亮點。

印刷電路板族群從CCL的 台光電（2383）衝上千元、金像電（2368）、金居（8358）、高技（5439）、精成科（6191）等頻創新高，漲勢再擴及到ABF三雄欣興（3037）、景碩（3189）、南電（8046），不斷有點火接棒的個股延續攻勢，PCB也成為近期盤面上人氣聚焦的亮點。

證券分析師張陳浩表示， PCB股從CCL族群發動一路漲到上游的材料、設備股，再到ABF三雄，都各具題材助攻，以ABF來看，具有BT載板報價谷底翻揚、AI ASIC交換器商機、低基期等題材；接下來，PA三雄將是另一個亮點族群。

張陳浩點名看好PA三雄全新（2455）、穩懋（3105）、宏捷科（8086）將是下個明星亮點，除了低基之外， 還有缺料改善及雙重需求商機，他指出，預期PA磷化銦基板缺貨可望在第3季的下半季解決，另外，資料中心的建置中包括接收及放大端，功率放大器都是𣎴可缺的關鍵因素。

張陳浩強調，PA三雄從原本的手機領域跨足到資料中心及電動車，在上半年的缺料問題解決後，加上資料中心建置及電動車的需求，營運展望看好。

台股25日以23,454.59點開出後，指數約在平盤上下遊走，兩大權值股台積電（2330）、鴻海（2317）力守紅盤，PA三雄的表現亮眼，全新以136元開高後走高， 一度衝達漲停板146.5元，盤中漲幅近9%。

宏捷科以90元開高後一度拉升至96.5元，上漲7.5元，漲幅8.42%，盤中漲幅逾5%；穩懋以87.6元低盤開出後走高翻紅，一度拉升至91.9元， 漲幅4.66%，盤中漲幅逾1%。

根據供應鏈消息，受惠中國大陸鬆綁出口限制，全球最大磷化銦（InP）基板供應商AXT近期開始恢復出貨，全新等磷化銦磊晶廠積極備貨基板料源，第3季出貨動能將明顯轉強，緩解原先供應吃緊問題。

全新表示，先前因大陸官方限制磷化銦出口，造成許多基板廠無法供貨，磊晶廠無料可用因此影響業績表現，現在恢復料源供應，目前產線正趕工出貨，全力滿足客戶需求，估計第3季營運將快速回溫。