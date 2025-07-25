資產活化+庫藏股 榮成漲停重返票面號召造紙股打前鋒

台股在川普對台關稅消息公布前觀望氣氛濃厚，25日電子三大權值股台積電（2330）、鴻海（2317）與聯發科（2454）股價皆在平盤附近狹幅整理，大盤維持震盪格局。盤面資金轉向具題材支撐的傳產族群，其中造紙類股表現最為搶眼。榮成（1909）受惠啟動資產活化與實施庫藏股雙利多激勵，股價強攻漲停10.75元、重返票面之上，帶動華紙（1905）同步放量揚升近半根停板，正隆（1904）、永豐餘（1907）、保隆與永豐實（6790）等亦齊步走高，造紙族群躍居盤面多頭領頭羊。

榮成2025年第一季每股虧損0.1元，上半年營收214.63億元、年減8.25%。董事會日前決議啟動南崁廠資產活化評估作業，目前與買家仍洽談中，近期有望可完成。法人指出，該起土地活化交易案貢獻獲利金額不小，榮成今年有望扭轉連三年虧損態勢。榮成則表示，南崁廠未來若確定活化處分，該廠相關訂單將轉到龍潭廠，不影響相關客戶的出貨時程。

此外，榮成今年4月以來陸續實施3次庫藏股，前兩次均已執行完畢，目前正在執行第25次庫藏股買回，預計自7月18日至9月17日止執行1萬張，區間價每股6.27元~10元。榮成表示，本次庫藏股買回計畫主要為轉讓股份予員工，本次庫藏股占已發行股數0.75%。

雙重題材加持下，榮成股價連3日帶量攻高，25日挾9600餘張成交量衝上漲停10.75元鎖死，為4月7日來首度重返票面之上，且漲停買單仍有2800餘張在排隊。