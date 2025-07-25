科技權值股休兵　台股平盤震盪

8月1日美國關稅大限時間逼近，加上進入財報季，市場靜待關稅與財報結果，今天科技權值股休兵，台股維持平盤附近震盪。至10時30分，集中市場指數小漲1.77點，報23375.50點，成交值約新台幣1468億元。

3大權值股漲跌互見，台積電盤中最多上漲10元至1155元；鴻海漲0.5元至174.5元；聯發科下跌10元至1420元。

資金流向低位階的傳產股，玖龍、山鷹等中國多家大型紙廠，近日傳出啟動價格上調措施，激勵台灣造紙族群，榮成今天盤中亮燈漲停，攻上10.75元，華紙漲逾5%，永豐餘、正隆漲約2%。

雖然科技股今天休兵，不過保德信投信分析，面對關稅等不確定性，受景氣影響較小的AI題材，仍是市場主流。

保德信投信指出，這波AI浪潮已成為國家級的兵家必爭之地，近日不論台灣或美國官方相繼祭出AI相關計畫，包括台灣的AI新十大建設推動方案，以及美國的AI行動計畫，希望透過官方力量推動AI發展與在全球的影響力，可預期AI相關產業將加速成長，並帶動商機。