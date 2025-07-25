AI勢頭猛、帶動台股！專家點名「3檔」具潛力股票：看好8月行情飆漲

【文．玩股特派員】

台股 6 月營收幾乎已全數公布，接下來市場焦點將轉向 8 月中登場的 Q2 財報季。對投資人來說，這段空窗期反而是一個提前佈局的黃金階段。

比起等半年報出爐再來反應，更聰明的做法是從營收與成長趨勢中，搶先找出「表現穩健、趨勢向上」的潛力股，掌握下半年主流方向。

尤其在目前市場風格快速輪動、消息面多變的情況下，單月營收年增、搭配上半年累計營收也年增的個股，具有相對明確的基本面優勢，也更有機會成為下半年資金聚焦的核心族群。這樣的篩選方式，不僅能避開短期題材炒作，更有助於找到長線具備成長性的產業或公司。

我們從 6 月營收資料中，挑出 「單月營收年增」且「累計營收也年增」的 20 檔個股，進一步分析這些公司所屬產業與成長動能，大致可以歸納為以下幾個方向：

AI 電力需求：森崴能源、永崴投控 AI 伺服器：信紘科/緯創 AI 散熱：奇鋐 台積電設備需求：均華、JPP-KY、竹陞 PCB 軟硬版：高技 傳輸需求網通：智邦 系統整合：AMAX-KY

另外，台灣將展開的 AI 新十大基礎建設，此項計畫預計投入逾千億元資金，AI 人才培育現已加碼至 100 萬人，至 2028 年創造約 7 兆元產值，目標於 2040 年達成 15 兆元產值與 50 萬個高薪就業機會，最快將於 8 月在院會拍板定案。

AI 新十大建設涵蓋三大面向：智慧應用、關鍵技術與數位基礎建設。

儘管這些題材在市場上早已歷經多次發酵，部分指標性個股甚至出現數倍漲幅，進場風險也相對提升。

與其追價布局已翻漲數倍、位階偏高的熱門標的，不如將焦點轉向股價仍位於百元以下、基本面穩健且具備成長潛力的中小型個股。

這類股票相對尚未完全被市場資金追捧，具有更佳的風險報酬比與參與空間，反而更適合作為中期行情中布局的切入點。

台灣 AI 機器人產業大聯盟正式成立，工業電腦業者新漢原本就受惠 AI 提升整體產業需求，目前公司也已整合輝達（NVIDIA）第一代AI模型，並同步開發第二代架構，瞄準下一波人形機器人產業化浪潮，將於8月發表。

Q1 EPS 為 0.57 元，幾乎已追平 2024 全年的 0.6 元。

矽光子概念股：前鼎（4908）

技術面上剛突破收斂三角，最近3年平均獲利約3元。

資安軟體概念股：華電網（6163）

台灣橫跨資通訊、智慧應用、資安、數位媒體等領 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885 域之系統整合廠商。前 7 月政府標案已接 40.2 億，超過前三年加總營收，去年賺約 1 元，股價尚未反應。

不過，受到關稅、政策與匯率等因素影響，如工具機、觀光、營建、航運等也陸續在基本面看到衰退。

從長線投資角度來看，這些產業目前缺乏結構性成長題材，應審慎評估持有部位，甚至提前避開，避免資金被套在缺乏未來性的類股上。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：關稅戰逐漸退場，搶先預告八月財報季行情，AI 行情繼續點火？