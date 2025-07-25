大戶、中實戶交易人數具上升空間 有望挹注台股資金動能

第2季台股風浪大，但投資人積極在波動中尋找投資機會。根據證交所數據顯示，第2季台股季成交金額在1億元以下的交易人數連3季成長，季成交金額達到億元的交易人數也止跌回升，顯示不僅散戶持續看好台股後市表現，大戶及中實戶也逐步回歸。

統一投信表示，第2季大戶及中實戶交易人數回溫，但依舊低於近5年平均，後市成長空間大，有機會為台股提供資金動能。投資人可以利用優質的主動式ETF布局台股，靈活性相對高，有機會在震盪盤勢中獲取超額報酬*。

根據證交所6月底資料，從去年第2季開始，台股散戶（季成交金額1億元以下）交易人數皆維持在500萬人以上，今年第2季為526萬人，僅次於去年第3季的551萬人。去年第3季台股創新高，大戶（季成交金額5億以上）及中實戶（季成交金額1~5億）獲利了結後轉為觀望，使交易人數下滑。雖然今年第2季交易人數止跌回溫，分別達2,663人及2.32萬人，但距離歷史高點仍有一段距離，也低於近5年各季平均。

統一投信表示，據證交所6月底統計，以近5年的各季平均來看，台股大戶及中實戶交易人數約為3,119人及2.61萬人，近5年大戶交易人數最高的5個季度，最低在3,500人以上，最高甚至逼近6,000人。中實戶方面，前5大季度中，交易人數最低也有3萬人，歷史最高則達到4.88萬人。依目前交易人數水位，只要大戶及中實戶持續歸隊，未來資金動能還有機會持續成長，有利台股後市表現。

主動統一台股增長ETF（00981A）基金經理人陳釧瑤表示，台股短線高檔震盪，將以個股表現為主。近期台股企業陸續公布財報，部分類股營運基本面穩健，獲利仍表現亮眼，使匯損因素呈現利空不跌。因此，選股首重長線向上趨勢確立，而且獲利持續上修的族群。以AI供應鏈來說，在市場需求強勁背景下，企業獲利預期上修，使資金持續集中相關類股，推升股價表現。