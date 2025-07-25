台股開盤小漲80點 台積電上漲5元開1150元

台股25日開盤指數上漲80.86點，開盤指數為23,454.59點，早盤開高震盪拉回，來到23,403.62點；台積電（2330）開盤價1,150元，上漲5元。

法人表示，繼日本之後，歐盟也傳出與美國關稅談判比照日本模式，期望將關稅稅率談在15%，並即將達成協議，激勵投資氣氛持續樂觀。川普向外界再次宣示，美國將全力搶占全球AI市場，加上Alphabet上季財報優於預期，提高全年資本支出，AI族群持續為盤面焦點。

法人分析台股後市，首先，超微（AMD）執行長蘇姿丰周三在華府的一場AI活動中表示，從台積電美國亞利桑那廠取得的晶片，比台灣生產的要貴。蘇姿丰在會後接受彭博電視專訪時強調，這筆額外支出是值得，因為能分散關鍵晶片供應來源，產業不容易重蹈疫情期間的斷鏈危機。現代AI技術發展持續改變全球產業版圖，故AI供應鏈必為長期科技產業主流

第二、大陸世紀工程「雅下工程」5兆元大投資，加上川普關稅逐步底定，製造業可望重新熱轉，全球原物料包括鋼鐵、塑膠、水泥、玻璃乃至於散裝運輸都在爭奪之列，這五大產業鏈都將同步受惠。在此利基下，其中，玻陶指數連續2日強勢上攻，成為台股盤面重要主角之一。

第三、台股技術面，加權指數緩步墊高，收盤站穩所有均線之上，指標日KD、RSI及MACD延續多方態勢，在美對台公布關稅之前，預估短線上以高檔震盪維繫多方格局；櫃買指數在世芯-KY帶領下，漲幅優於加權，在投資氣氛樂觀下，後續有望站穩半年線。

統一投顧表示，受惠於美歐貿易協議樂觀預期的情緒、川普政府AI行動計畫再次點燃AI 行情，推升標普500和那斯達克指數再創新高。大陸實施反內捲政策並推動雅下工程，帶動傳產原物料及基建族群擁題材投資契機。現階段台股融資水位健康，技術面強勢，惟台灣新關稅數據尚未出爐，預估台股短期維持高檔震盪。操作上建議選股布局流動性佳的績優中大型權值股，推薦族群聚焦：AI概念股、台積電供應鏈、PCB供應鏈、散裝、生技、工具機與機器人概念、台幣升值概念股等。