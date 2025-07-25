永豐金證券首創台美股「股利再投入」 助攻複利放大

AI浪潮加持，今年台股股利有望突破2兆元。為幫助投資人智慧存股、提升資產複利效果與有效掌握股利資訊，數位金融領航券商永豐金證券宣布，首創台美股存股「股利再投入」後，今年7月再全新推出配套功能股利查詢，為存股族打造一站式完成定存、股利投入與掌握最新股利資訊平台。

永豐金證券為業界首間同時提供台、美股利再投入的券商，推出的「股利再投入」功能，可自動協助存股族將收到股利再買進原股票，自動放大長期複利效果。存股族只須在執行投資流程時一鍵開啟該功能，不光是用在台股，還可享有市場首創的美股股利再投資，門檻分別為台股股利100元、美股股利10美元。

投資人只需下載永豐金證券「大戶投APP」並點選「豐存台股」，進入「豐存股」平台後，即可享有市場首創台美股「股利再投入」功能，ETF標的也可享有。如果存0050，每月定期定額10,000元，同時執行股利再投入，以2003年6月底成立以來至今年7月21日計算，總投資成本皆為265萬元，與未再投入相比，最終資產高出約百萬元。

平台目前提供250檔台股與ETF標的以及177檔美股標的，永豐金證券致力於翻轉傳統領息後手動下單的繁瑣流程，為長期存股族及被動投資人打造友善的數位理財工具。7月起，全新更新「大戶投APP」股利查詢新功能，存股族可追溯自2021年以來的個人股息入帳情況（自開立永豐金證券帳戶起），並查看目前持股的最新配息金額、除權息及股息發放日期。全新設計的「除權息日曆」以直觀的月曆形式呈現，點選日期即可了解當天市場上的除權息標的。

面對今年除權息行情，永豐投顧提醒，今年股利受惠AI 浪潮有望突破2兆元大關，惟美國總統川普近期宣布，對日、韓等國課徵的關稅稅率將於8月1日起生效，建議投資人參與除權息行情時，綜合考量企業的基本面、股利成長性及歷史填息能力，並謹慎評估市場風險，科技股建議評估成長力為優先。