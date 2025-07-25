外資本月大買台股2,000億 電子權值股撐起多頭信心

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股昨（24）日觀望關稅進度，權王台積電（2330）熄火，改由鴻海、台達電、廣達等電子權值股接棒，尤其外資再買超101.5億元，連八買、累計近千億元，7月以來大舉買超逾2,000億元，加權指數終場上漲55點，收23,373點，連二紅。

三大法人昨合計買超127.1億元，其中，外資續買101.5億元，連八買，連買金額累計966.9億元，7月以來已大舉回補達2,089.5億元，但外資在台指期未平倉淨空單小幅增加89口，增至47,930口，期、現貨不同調；投信賣超7.5億元，連四賣，合計調節73.5億元；自營商買超33.1億元，連八買，合計買超494.7億元。八大公股行庫賣超16.4億元，連二賣，合計賣超53.7億元。

台股盤勢與展望 圖／經濟日報提供
台股盤勢與展望 圖／經濟日報提供

美股標普500指數23日再創歷史新高，帶動台股昨天一早跳空開高，指數一度來到23,455點、上漲136點，不過，反彈力道未能延續，市場追價意願不高，呈現高檔震盪，甚至一度翻黑，終場僅上漲55點收23,373點，成交量縮減至3,483億元。

權值股部分，台積電、聯發科以平盤價作收，鴻海接棒撐起多頭信心，終場上漲8元收在174元；其餘如廣達、日月光投控、華碩、緯穎、緯創、奇鋐等AI族群，以及長榮、台塑化、萬海、南亞、陽明等也受到買盤推升。

盤面上漲家數多於下跌家數，從類股來看，玻璃、其他電子類、數位雲端、運輸等族群較有表現，鋼鐵、電線電纜、水泥、電子通路類股則表現疲弱；千金股呈現漲跌互見，檔數維持17檔不變。

綜合兆豐投顧董事長李秀利、富邦投顧董事長陳奕光看法，加權指數自4月9日17,306點反彈至今，累積不小漲幅，隨著漲多、對等關稅實施時間逼近，買盤愈來愈謹慎，逢高可能有停利賣壓浮現，資金呈現快速輪動，預料指數仍將處於高檔震盪整理格局。後續應密切關注美台關稅、半導體關稅、美股及台股財報等重要大事。

關稅 台積電

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