就市論勢／台積先進製程鏈 搶鏡

經濟日報／ 陳釧瑤（統一台股增長主動式ETF（00981A）經理人）
圖／經濟日報提供
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盤勢分析

美國解禁輝達H20晶片銷往大陸，以及台積電（2330）第2季財報優於預期並上修全年展望，推動台股加權指數走高。雖然市場原對第3季的關稅與匯損變動頗有疑慮，但從近期盤勢觀察，相關利空消息並未引發劇烈下跌，反而出現「利空不跌」現象。

關稅部分，儘管美國政府陸續宣布對多國產品加徵關稅，市場普遍認為仍具談判空間。AI相關產品受美墨加協定保護，出口美國仍維持零關稅，目前未對相關供應鏈造成明顯衝擊。當前資金明顯集中於AI產業鏈，帶動相關個股股價創高，評價持續提升。

投資建議

未來投資主軸聚焦AI伺服器與輝達新平台大量導入的水冷散熱設備；隨著功耗與傳輸規格提升而需求快速增長的電源供應器與線材廠；因台積電先進製程推進而受惠的供應鏈。

此外，蘋果已進入拉貨旺季，且預期明年折疊機與筆電等新品陸續推出，規格提升將帶動相關供應鏈評價回升。

關稅 美國 台積電

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