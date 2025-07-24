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鴻海接棒扛多方大旗 外資大買58942張！台新金慘遭賣超逾20萬張

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股24日在市場觀望氣氛仍然濃厚下盤中一度翻黑，終場收在23,373.73點，上漲55.06點，三大法人買超127.1億元，外資買超101.52億元。台股示意圖。聯合報系資料照
台股24日在市場觀望氣氛仍然濃厚下盤中一度翻黑，終場收在23,373.73點，上漲55.06點，三大法人買超127.1億元，外資買超101.52億元。台股示意圖。聯合報系資料照

台股24日在市場觀望氣氛仍然濃厚下盤中一度翻黑，終場收在23,373.73點，上漲55.06點，三大法人買超127.1億元，外資買超101.52億元，統計外資買賣超個股發現，扛起多方大旗的鴻海（2317）高居外資買超第一名，外資單日買超58,942張，但是台新新光金控誕生的首日卻遭外資賣超20萬3,492張。

台股早盤以23,373.67點開出，一度翻黑下滑至23,295.31點，高點則拉至23,455.09點，台積電（2330）開高，以1,150元開出後一度拉升至1,155元，可惜後繼買盤乏力，終場收平盤的1,145元；但是鴻海則是接掌多方大旗，股價收在174元，上漲8元，漲幅4.82%，影響大盤指數約36點，成交值超車台積電居第一。

台新新光金控24日初登場，台新金（2887）以47.1萬張大量拿下人氣王，但股價卻重挫6.32%，收16.3元，下跌1.1元；台玻（1802）持續強漲，收在漲停20.25元，成交量16萬4,874張，居個股成交量第二名。

三大法人買超127.11億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超101.53億元，投信賣超7.55億元；自營商買超（合計）33.13億元，其中自營商（自行買賣）買超14.01億元、自營商（避險）買超19.12億元。

統計外資買超前十大個股中，鴻海高居外資買超冠軍，台玻則是外資買超第三名，單日買超15,618張，另外，金融股有4檔，航空股有2檔；不過，台新金遭外資賣超20萬3,492張，高居外資賣超第一名。

外資賣超前十名。(資料來源：證交所)
外資賣超前十名。(資料來源：證交所)
外資買超前十名。(資料來源：證交所)
外資買超前十名。(資料來源：證交所)

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