永豐金證券首創台美股「股利再投入」 助攻複利放大

AI浪潮加持，2025年台股股利有望突破2兆元。為幫助投資人智慧存股、提升資產複利效果與有效掌握股利資訊，數位金融領航券商永豐金證券24日宣布，首創台美股存股「股利再投入」後，今年7月再全新推出配套功能股利查詢，為存股族打造一站式完成定存、股利投入與掌握最新股利資訊平台。

永豐金證券為業界首間同時提供台、美股利再投入的券商，推出的「股利再投入」功能，可自動協助存股族將收到股利再買進原股票，自動放大長期複利效果。存股族只須在執行投資流程時一鍵開啟該功能，不光是用在台股，還可享有市場首創的美股股利再投資，門檻分別為台股股利100元、美股股利10美元。

投資人只需下載永豐金證券「大戶投APP」並點選「豐存台股」，進入「豐存股」平台（https:// aiinvest.sinotrade.com.tw）後，即可享有市場首創台美股「股利再投入」功能，ETF標的也可享有。如果存0050，每月定期定額10,000元，同時執行股利再投入，以2003年6月底成立以來至2025年7月21日計算，總投資成本皆為265萬，與未再投入相比，最終資產高出約百萬元。平台目前提供250檔台股與ETF標的以及177檔美股標的。

隨著6月AI概念股除息高峰過後，7月進入金融股、8月為傳產股。面對今年除權息行情，永豐投顧提醒，今年股利受惠AI浪潮有望突破2兆元大關，惟美國總統川普近期宣布，對日、韓等14國課徵的關稅稅率將於8月1日起生效，建議投資人參與除權息行情時，綜合考量企業的基本面、股利成長性及歷史填息能力，並謹慎評估市場風險，科技股建議評估成長力為優先。