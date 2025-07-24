三大法人續買超127億元 鴻海成交值超車權王奪冠、台玻爆量漲停最吸睛

相信許多投資人都會感到疑惑，近期台股忽高忽低，到底發生了什麼事情？其今天伊森想跟大家分享我們團隊所看到的現象，關於市場的賣出信號與股市高漲是不是問題，同時包含市場高預期川普TACO的反作用力，今天伊森打算從這條主線說明，長期來看的真正風險可能落在什麼事件上。 上圖是美銀自己製作的全球大型基金經理的「平均現金水位」（佔資產管理規模的％），統計是從1999 年到現在。紅色 5% 與 4% 兩條水平線是 BofA 自家用來判斷多空情緒的分水嶺：跌破 4% 代表市場過於亢奮，BofA 會發出「sell signal」。 而在 7 月我們可以看到現金比率已經掉到 3.9%，是 2022 年 10 月以來首見，也觸發了第 18 次賣出訊號。歷史上每逢現金如此低檔，後四週標普 500 的中位跌幅約‑2%，最慘曾出現‑29%，最強則 +3%。換句話說，情緒極熱的時候，回檔風險普遍升高。

2025-07-24 09:56