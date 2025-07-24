三大法人續買超127億元 鴻海成交值超車權王奪冠、台玻爆量漲停最吸睛
台股多空持續觀望川普對台關稅結果，24日大盤指數幾乎整場於23,300~23,400間震盪，盤中最高23,455.09點、最低23,295.31點，終場上漲55點、收23,373點，成交值續降至3,407億元。三大法人續買超127.11億元。
個股方面，權值二哥鴻海（2317）量價俱揚接掌多頭大旗，成交值超車台積電（2330）登上第一大，股價衝高至174元，追平2月27日來收盤最高紀錄；而台新新光金控初登場，台新金（2887）以47.1萬張大量拿下人氣王，但股價卻重挫6.32%；台玻（1802）則挾近16.5萬張成交量、收漲停20.25元，搶盡風頭。
統計三大法人24日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超101.53億元，投信賣超7.55億元；自營商買超（合計）33.13億元，其中自營商（自行買賣）買超14.01億元、自營商（避險）買超19.12億元。
觀察今日成交值前五大個股，鴻海超車台積電勇奪第一，股價還大漲近5%。依成交值排序為：鴻海213.81億元，股價漲4.82%、收174元；台積電171.89億元，股價持平收1,145元；世芯-KY（3661） 120.24億元，股價漲3.92%、收3,975元；金居（8358）93.91億元，股價漲8.82%、收97.5元；台新金77.57億元，股價跌6.32%、收16.3元。
觀察今日成交量前五大個股，量能均超過10萬大張。其中，台新金與新光金（2888）今日正式合併，交投火熱衝出471,054張大量，但股價重跌6.32%、收16.3元；台玻成交164,856張居次，股價漲9.76%、收20.25元；鴻海成交124,557張，股價漲4.82%、收174元；昆盈（2365）成交116,155張，股價漲1.04%、收43.8元；神達（3706）成交100,070張，股價持平收77.8元。
統計今日收漲停個股共13檔，其中以台玻成交量達16.4萬張最搶眼，事欣科（4916）、高技（5439）、昇貿（3305）也有萬張以上成交量。依股價漲幅為：聯光通（4903）漲9.98%、收31.95元；州巧（3543）漲9.97%、收33.1元；事欣科漲9.96%、收45.8元；高技漲9.96%、收248.5元；合正（5381）漲9.95%、收21元；達運光電（8045）漲9.93%、收74.2元；攸泰科技（6928）漲9.91%、收51元；錦明（3230）漲9.91%、收34.95元；展達（3447）漲9.87%、收54元；昇貿漲9.87%、收74.6元；沛亨（6291）漲9.8%、收112元；欣厚-KY（4924）漲9.78%、收15.15元；台玻漲9.76%、收20.25元。
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