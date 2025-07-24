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台股上漲55點收23,373點 台積電收平盤1145元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股。本報資料照片
台股。本報資料照片

台股24日開高震盪，早盤以23373.67點開出，終場收23,373點，上漲55點，漲幅0.24%，成交量3,407億元。櫃買則收232.9點，上漲0.77點，台積電（2330）收平盤1,145元。

盤面上以類股來看玻陶、其他電子、數位雲端、航運、居家生活、電腦周邊、光電、橡膠、電子零組件等較為強勢，另外僅電子通路、水泥、電器電纜、鋼鐵等較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有鴻海（2317）、世芯-KY（3661）、金居（8358）、光聖（6442）、富世達（6805）、新盛力（4931）、緯穎（6669）、昆盈（2365）、金像電（2368）、偉訓（3032）、南電（8046）、奇鋐（3017）、廣達（2382）、富喬（1815）、高技（5439）、雷虎（8033）、台光電（2383）、欣興（3037）、亞翔（6139）、台玻（1802）、緯創（3231）、貿聯-KY（3665）、新日興（3376）、南亞（1303）等。

而量大弱勢的則有，台新金（2887）、精成科（6191）、大量（3167）、華城（1519）、台達電（2308）、和椿（6215）、智邦（2345）、信驊（5274）、廣宇（2328）、中信金（2891）、台塑（1301）等。

凱基投顧表示，觀察台股盤面結構，近期加入輪動補漲的非金電成為盤面主軸，聚焦玻璃陶瓷、塑膠、電機機械、自行車、成衣，以及具題材性的新藥、非鐵金屬；電子、金融呈現震盪，惟多頭架構不變，或可留意力守20日均線的金融股、權值電子，以及漲勢具延續性的載板、PCB、機器人。

台股 台光電 台積電

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