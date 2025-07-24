散裝航運風帆再起！運價飆升與搶料潮催動 慧洋突破季線帶頭攻

下半年散裝及貨櫃航運市場氣氛熱絡，海岬型船舶指數（BCI）23日大漲9.08%、收在3,339點，波羅的海運價指數（BDI）同步強升4.18%、至2,120點，顯示原物料運輸需求持續增溫，推動整體散裝航運運價走高。航運族群24日表現活絡，貨櫃三雄長榮（2603）、陽明海運（2609）、萬海（2615）齊揚，慧洋-KY（2637）盤中一度大漲逾7%、突破季線，帶動裕民（2606）、中航（2612）同步上漲逾4%，整體貨櫃與散裝航運展現強勁買氣，成為盤面多頭焦點之一。

全球原物料需求受中國大陸啟動5兆元「雅下工程」及美國關稅陸續底定激勵，促使原物料運輸搶艙戰加劇。法人指出，下半年散裝運價受限供給緊張及15至20年以上老舊船舶逐步退役壓力，可望持續走強。具備中小型及自備裝卸機船舶優勢的慧洋-KY、裕民與正德等業者將優先受惠。

此外，美系外資最新研究報告看好亞洲航運市場，認為紅海危機升溫、歐洲港口壅塞與蘇伊士運河改道已成常態，導致亞歐線運價自6月起大漲約25%。航商將進一步削減運能並調漲運價，推升市場報價維持高位，台灣航運龍頭長榮與陽明具備補漲潛力。

慧洋-KY 6月營收已受惠散裝運價回溫，營業利益達2.1億元，營業利益率回升至18%，上半年營業利益達8.42億元，每股稅前盈餘0.4元。展望下半年，公司看好南美穀物產量創歷史新高，且中國積極轉向巴西採購，加上巴西收成延後有利延長出貨期，預計將持續支撐運價及獲利表現。

整體而言，全球散裝與貨櫃航運市場在地緣政治緊張與貿易結構調整下，展現顯著韌性與成長動能，散裝運價供需結構性緊縮與貨櫃航運運價持續高檔，相關航運業者業績動能可望延續向上。