大象又要跳舞了！鴻海擔綱台股衝鋒領頭羊 股價飆4個月高點

台股24日領軍上衝的指標股換人當，由鴻海（2317）擔綱領頭羊的角色， 股價開高走高衝上170元，一度拉升至173元，為3月以來的波段高點，盤中影響大盤指數約31點。

鴻海股價早盤以168元開出，一度衝高至173元，寫下波段高價， 股價在上周五填息完成後，24日突破平台整理再往上挺進，朝年線接近中， 為盤中領軍台股大盤指數上攻的要角， 法人看好有望朝200元關卡挑戰。

鴻海6月營收、第2季營收與上半年營收，都創同期新高，主要是受惠AI伺服器強勁需求所帶動；展望第3季，鴻海表示，雲端網路產品部門將保持強勁成長趨勢，ICT產品進入下半年旺季，營運將逐漸加溫，第3季整體營運將有季增及年增的表現，但仍需密切關注全球政經局勢及匯率變化影響。

鴻海集團衝刺AI伺服器業務，第2季大量生產輝達GB200 AI伺服器， 第3季開始投產GB300， 另外，7月開始導入設計輝達下世代AI伺服器主力平台Vera Rubin，市場看好可望成為推動2026年到2027年業績成長的主力產品。

鴻海持續搭上輝達AI快速成長列車， 成為營運重要的成長動能；不過，針對Vera Rubin平台開發進度，鴻海則是一向不評論單一客戶與產品；但來自供應鏈的看法則是，依照鴻海的出貨進度，GB200今年將出貨完畢，GB300已開始小量產出，將成為明年上半年AI伺服器出貨主力產品；Vera Rubin相關產品可望在明年下半年接棒產出， 將是2026年下半年到2027年的主力產品。