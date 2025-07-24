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台新金開盤慘跌半根、看衰新新併？股添樂：不確定因素消失、未來空間大
台新金今年配息0.9塊，殖利率高達5%，其實很不錯。然而今天一開盤股價就蒸發0.95塊，可能很多人納悶，怎麼還沒公布日期就突然除息了？
其實台新金真的還沒除息，只是今天跌得像除息。
今天其實是台新金的好日子，與新光金正式完成合併，即日起正式更名為「台新新光金控」掛牌交易，資產也跳升至國內金控規模第4大。
然而今天一開盤股價就跌半根停板，2小時內交易量就衝上30萬張，顯然是新光金股東換股後的套利賣壓。
往好處想，沒信心的都走光了，剩下的可能還沒回到成本，不對，剩下的都是看好合併後前景的忠實股民。
這2年金控股價表現裡面，台新金說第二，只有合庫金敢搶第一。因為這兩家漲幅跟其他金控都有明顯差距，2檔含息表現都不到5%。
對比其它金控2年累積動輒40%、50%的漲幅，甚至排名靠前的中信、富邦的90%、60%，更是拿望遠鏡都看不到車尾燈。
不過隨著合併，最大不確定因素消失後，這個時期的台新金，搞不好才是最有想像空間的。
順帶一提，黑狗卡能不能別再砍福利了？
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