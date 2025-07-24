500億元軍購啟動！無人機部隊起飛 攸泰鎖漲停搶鋒頭

國防部宣布，預計未來兩年內將採購近5萬架軍用商規無人機，總金額上看新台幣500億元，並訂於7月29日舉行徵商說明會，正式啟動本土軍用無人機建構計畫。受此利多激勵，無人機概念族群24日盤中強勢噴發，攸泰科技（6928）率先攻上漲停，中光電（5371）大漲逾半根停板，雷虎（8033）、亞航（2630）、漢翔（2634）、晟田（4541）、亞光（3019）等亦同步走揚，市場熱度快速升溫。

據了解，此次軍備局開出的標案共涵蓋五款無人機型號，預計由國內民間業者提出符合規範的產品應標，並於2026至2027年完成交付。

五款徵求機型分別對應不同作戰與偵察任務，當中「甲式」與「乙式」為多軸旋翼垂直起降機型，具一次性任務特性，應屬自殺型攻擊機（FPV），每架價格預估自10萬元至100萬元不等；「丙式」與「丁式」則為定翼機型，同樣具攻擊任務性質，價格上看每架300萬元；最高規格的「戊式」屬垂直起降定翼偵查型無人機，導控距離達百公里以上，具備長時滯空能力，每架單價可望突破千萬元。

整體而言，此次採購案不僅涵蓋戰術任務與高階偵搜需求，亦為國內軍工與航太產業釋出前所未見的成長契機。

隨著國防部大單釋出，國內無人機供應鏈全面動員。包括雷虎、中光電、漢翔、長榮航太與經緯航太等指標廠商皆表態「準備就緒」，將積極參與徵商評選。其中，中光電集團旗下的中光電智能機器人公司，早在去年8月底即獲列入首波軍用級無人機合格民間廠商名單，市場普遍看好其將成為此波標案的潛力贏家；雷虎則明確表示已具備大規模生產能力，不會缺席此次競標。

值得注意的是，除國防建軍計畫外，因應缺工與自動化需求，晶圓代工龍頭台積電近期也啟動無人機部署計畫，初期將導入美國亞利桑那州新廠使用，目前首批標案已進入招商競標階段，預計於下半年定案。據悉，帆宣、中光電集團與雷虎等具備與台積電既有合作經驗的業者，均有意參與投標，市場預期具建廠實績與技術整合能力者將具競爭優勢。

台積電作為全球半導體領導者，若率先在廠區大規模導入無人機應用，有望成為產業風向球，進一步帶動智慧工廠、物流巡檢、警備巡防等多元應用場景，加速推動台灣邁入無人機應用時代。