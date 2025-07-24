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台積電早盤逼近高點 2奈米產能2028上看20萬片

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導
台積電。記者劉學聖／攝影
台積電。記者劉學聖／攝影

晶圓代工龍頭台積電（2330）24日早盤一度勁揚至1,155元，再度逼近歷史高點，隨後略作回檔，暫報1,150元，小漲5元、漲幅0.44%。

市場傳出，2奈米製程報價上看3萬美元，原先外界預期客戶下單將趨於謹慎，但實際情況卻出乎意料踴躍。據供應鏈透露，台積電已接獲來自Apple、NVIDIA、Qualcomm等既有高效運算（HPC）與手機晶片客戶的訂單，連OpenAI、xAI、Tesla等AI領域新客戶也紛紛加入投片行列。

目前竹科寶山F20與高雄F22兩座2奈米晶圓廠產能持續提升，預計今年底合計月產能將達4萬片，2026年將拉升至10萬片，2028年更上看20萬片。法人指出，這反映台積電對於未來幾年AI與ASIC晶片需求的強烈信心。

法人認為，即便2奈米報價高昂，台積電能在高階製程市占如入無人之境、毫無競爭者，正是其敢於擴產的底氣來源。未來隨著AI運算朝向低功耗、高效率的推理應用演進，ASIC需求可望長線受惠，助攻台積電持續穩坐全球晶圓代工霸主地位。

AI 台積電 晶圓代工

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