美股漲多牽動台股...回檔風險大增？伊森示警：債市更危險、恐是回測主因

相信許多投資人都會感到疑惑，近期台股忽高忽低，到底發生了什麼事情？其今天伊森想跟大家分享我們團隊所看到的現象，關於市場的賣出信號與股市高漲是不是問題，同時包含市場高預期川普TACO的反作用力，今天伊森打算從這條主線說明，長期來看的真正風險可能落在什麼事件上。

股市賣出訊號出現？

上圖是美銀自己製作的全球大型基金經理的「平均現金水位」（佔資產管理規模的％），統計是從1999 年到現在。

紅色 5% 與 4% 兩條水平線是 BofA 自家用來判斷多空情緒的分水嶺：跌破 4% 代表市場過於亢奮，BofA 會發出「sell signal」。

而在 7 月我們可以看到現金比率已經掉到 3.9%，是 2022 年 10 月以來首見，也觸發了第 18 次賣出訊號。

歷史上每逢現金如此低檔，後四週標普 500 的中位跌幅約‑2%，最慘曾出現‑29%，最強則 +3%。換句話說，情緒極熱的時候，回檔風險普遍升高。

無獨有偶，Statista的這張圖很好的詮釋了現在市場的高集中度與擁擠程度，上圖把輝達（NVIDIA）單一公司 4 兆美元的市值，與「其他公司打包起來」做橫向比較：Meta + Alphabet、Microsoft、Costco + Walmart + Amazon、Apple 等等，整個長條的高度都被輝達一家公司追平或超車。

這是很直觀的概念，AI 狂潮下的資金過度集中，輝達「比一堆巨頭加起來還大」。

當然這代表市場對 AI 晶片爆發力的期待非常合理，但危險的地方在於集中度風險，當一家公司占指數比重愈來愈高，任何基本面或政策的負面意外都可能放大對大盤的衝擊。

美國股市交易擁擠風吹草動牽連台股

這點也在美銀的報告中得到體現，極端的市場集中度反映出投資人對少數科技巨頭的過度依賴。

上圖示美銀的市場廣度整理圖，儘管股市屢創新高，但市場廣度卻處於歷史低點。

等權重標普500指數相對於標普500指數處於22年來的最低點，小型股羅素2000指數相對於標普500指數接近25年來的最低點。

在美銀看來，該圖的解讀是：美國經濟已經出現放緩跡象，標普 500 的漲幅大多來自那七家大型科技股，而剩下的標普 493 檔，這些更能代表美國整體經濟的公司，並沒有同步上漲，反映背後的經濟增速正在放緩。

不過伊森針對此有不同看法，眼下全球股市的漲幅，基本都被前七大科技股包辦，而這七巨頭恰巧幾乎都在美國。

市場什麼時候會把焦點轉向中小型股？通常是在經濟增速只有 1%～1.5% 左右、需要尋找新成長動能的時候。中小型股因體量較小，營收成長率往往更高，例如可達 10%～15%。

但我們過去過去幾年看到什麼？從疫情前到現在，標普 500 前七大科技股的獲利增速驚人，不光是營收層面，EPS 年增率動輒 30%～40%，甚至像 Meta、Nvidia 更超過100%。

相比之下，許多小型股根本還在虧損。如果大型科技公司都能賺這麼多，資金為何要分散到小盤股，而不集中火力押注大科技？

因此，獲利高度集中於少數巨頭，就導致大型科技股大幅跑贏小型股指數是有原因的，因為大型科技巨頭就是非常賺錢，資金集中在這裡很合理，現在的風險是過度集中後終究要有所下車，短期波動是不可避免的，但老話一句「估值高會使市場脆弱，但不是崩盤的主因」。

最危險的仍是債市與政策危機

真正的主因可能會落在政策不穩定與美債殖利率上，從上圖來看，美銀回首了過去曾經發生的歷史事件。

當時，時任聯準會主席阿瑟·伯恩斯在8月至12月期間大幅降息225個基點，開啟了先盛後衰的循環。

市場最初下跌，美元貶值5%，標普500指數下跌9%，美債殖利率下降70個基點，如今鮑爾正受到川普的壓迫，會不會真的在未來我們將看見聽話於美國政府的聯準會，進而啟動降息，這樣的降息會帶來甚麼後果，上面這張圖可能正在暗示我們風險，伊森會密切幫大家注意總體局勢變化。

而現在來看，債市最可能是市場回調的最要原因，美債30年過20年高點的5%，日債也在高位，尤其日本政治局勢動盪，財政支出令人堪憂，都使得日債殖利率往上噴發，別忘了套利交易的影響。

這張圖是 BofA Global Investment Strategy 把美國公債波動度 MOVE 指數 與 美股波動度 VIX 指數取平均，做成一條「跨資產綜合波動度」時間序列（2020 年初到 2025 年中）。

簡單來說，數字愈高代表市場愈動盪，愈低代表大家心情平靜。

但我們可以反著看，2021 年底、2023 初都是「快貼近地板 → 馬上有事件拉高」，現在要擔心的是，會不會有疊加的事件型或是關稅利多鈍化後的衝擊，搭配國債波動率處在低位，美債波動率常常是vix的領先指標，緊箍咒很緊就可能放大波動。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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