台股早盤開高震盪拉回 台積電上漲5元開1,150元

台股24日開盤指數上漲55點，開盤指數為23,373.67點，早盤開高震盪拉回，來到23,314.76點；台積電（2330）開盤價1,150元，上漲5元。

統一投顧指出，川普計劃對全球大多數國家實施 15% 至 50% 的關稅，作為其重塑美國貿易政策的一環。目前台股受到日本獲美國調降關稅至 15% 的激勵，多頭重拾信心，指數重新站回各均線之上，加上經濟部統計處23日公布， 6月工業生產指數 111.48，年增 18.65%，顯示AI 應用需求暢旺，製造業動能不墜。惟台灣新關稅數據尚未出爐，預估短線上指數高檔震盪。Google公告財報亮眼，並上調資本支出由750億美元調高至850億美元，AI需求強勁。

法人表示，台灣綜合研究院23日發布今年6月份EPI電力景氣指數。全國高壓以上產業用電量較去年同期成長0.67％，電力景氣燈號連續3個月呈現熱絡的紅燈，台綜院分析，主因在於科技應用驅動，AI、HPC與雲端服務等科技應用需求持續暢旺，產業動能仍具韌性，預測2025年6月份經濟成長率為5.0％。

亞洲生技大會23日正式登場，第一天由亞洲生技論壇打頭陣，為接下來至27日的展會揭開序幕，大會主席致詞表示，目前全球正處於大變動時代，為生技產業帶來許多新挑戰，也創造了許多新機會，目前生技業正面臨供應鏈重新調整時期。

台股技術面上，週三加權指數出現實體紅K棒，指數開高走高收最高，收盤重新站回5日線，日KD中的K線往上，即將與D線形成黃金交叉， MACD持續紅色柱狀體，技術面仍為多頭控盤，預估短線上高檔震盪；櫃買指數同步收實體紅K棒，收盤剛好碰觸月線。

投資策略上，統一投顧建議，日本獲美國調降關稅至15%激勵台股，市場傳歐盟即將與美國達成15%關稅協議、台灣6月工業生產指數連16 紅、亞洲生技大會開展、Google第二季財報亮眼、大陸實施反內捲政策並推動雅下工程，原物料及基建族群題材利多。

此外，台股技術線型強勢，眾利多因素有望帶動台股持續向上攻，惟台灣新關稅數據尚未出爐、德州儀器季財測差強人意，仍將干擾投資人情緒，預估台股短期在23,000點附近高檔震盪。操作上建議選股布局流動性佳的績優中大型權值股，推薦族群聚焦：AI概念股、台積電供應鏈、PCB供應鏈、生技、台幣升值概念股等。