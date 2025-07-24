台新新光金控今誕生！躍升第四大金控 開盤急挫先搶救季線

台新金（2887）與新光金控24日正式合併，合體誕生「台新新光金融控股公司」，總資產規模達新台幣8.58兆元，躍升市場第四大金控，僅次於國泰金（2882）、富邦金（2881）與中信金（2891），惟合併前外資連日調節，早盤股價開低在16.45元、下挫近5.5%，跌落全數短均，惟低接買盤不弱，跌幅逐步縮減中，先搶救季線。

台新金並於23日晚間公告，法人明淵股份有限公司改派代表人，由王自展改為魏寶生，自7月24日起生效。

新光金股票自今日起下市，台新金則延續上市，合併後股東結構與企業組織進入整併新局，成為台灣首宗金控「合意合併」案例。此次合併採股份轉換方式進行，每持有1股新光金普通股，將換發台新金普通股0.672股與特別股0.175股。

新光金於2002年掛牌，公開發行歷時23年，今走入歷史。合併後新公司將陸續展開子公司整併工程，根據台新金控總經理林維俊先前表示，今年內將率先完成投信業務整合，2026年1月1日整併壽險事業，2026年4月6日整併證券公司，正式邁入單一平台營運模式。

市場高度關注四大關鍵議題：一是新光人壽如何銜接新會計與資本規範（IFRS 17與RBC新制），是否將引發增資壓力；二是台新與新光高層人事如何布局；三為雙方3萬名員工職務、福利與系統整合進度；四是壽險與銀行間交叉銷售效益能否放大營運槓桿。

專家指出，台新金原本是銀行為主體的金控，透過併購新光金，未來業務版圖更完整，此外，透過合併新光金，台新金在銀行、證券與壽險的排名有所躍進，台新金也認為併購案極具互補力。挑戰方面，壽險業與銀行業的經營專業、方式並不相同，新光金資本與獲利能力較薄弱，主管機關可能會要求資本增提，另外，新光銀行跟台新銀行存在公司文化差異，預料雙方短期內面臨磨合期。

籌碼面上，合併前土洋連日對作，23日三大法人合計賣超6456張，其中外資賣超22526張、投信買超15912張、自營商買超158張。若統計新光金7月14日停止交易以來至7月23日止，台新金共獲三大法人買超164688張，包括外資賣超62848張、投信買超233254張、自營商賣超5718張。