快訊

洗頭時掉一堆頭髮正常嗎？一天掉多少根算多？洗護髮5習慣減少脫髮量

黃仁勳就在觀眾席！川普稱曾考慮拆分輝達 被告知「沒那麼容易」

花錢消災！哥倫比亞大學付近60億罰款與川普政府和解

聽新聞
0:00 / 0:00

台新新光金控今誕生！躍升第四大金控 開盤急挫先搶救季線

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台新金（2887）與新光金（2888）7月24日正式合併，成為國內第四大金控。圖/本報資料照片
台新金（2887）與新光金（2888）7月24日正式合併，成為國內第四大金控。圖/本報資料照片

台新金（2887）與新光金控24日正式合併，合體誕生「台新新光金融控股公司」，總資產規模達新台幣8.58兆元，躍升市場第四大金控，僅次於國泰金（2882）、富邦金（2881）與中信金（2891），惟合併前外資連日調節，早盤股價開低在16.45元、下挫近5.5%，跌落全數短均，惟低接買盤不弱，跌幅逐步縮減中，先搶救季線。

台新金並於23日晚間公告，法人明淵股份有限公司改派代表人，由王自展改為魏寶生，自7月24日起生效。

新光金股票自今日起下市，台新金則延續上市，合併後股東結構與企業組織進入整併新局，成為台灣首宗金控「合意合併」案例。此次合併採股份轉換方式進行，每持有1股新光金普通股，將換發台新金普通股0.672股與特別股0.175股。

新光金於2002年掛牌，公開發行歷時23年，今走入歷史。合併後新公司將陸續展開子公司整併工程，根據台新金控總經理林維俊先前表示，今年內將率先完成投信業務整合，2026年1月1日整併壽險事業，2026年4月6日整併證券公司，正式邁入單一平台營運模式。

市場高度關注四大關鍵議題：一是新光人壽如何銜接新會計與資本規範（IFRS 17與RBC新制），是否將引發增資壓力；二是台新與新光高層人事如何布局；三為雙方3萬名員工職務、福利與系統整合進度；四是壽險與銀行間交叉銷售效益能否放大營運槓桿。

專家指出，台新金原本是銀行為主體的金控，透過併購新光金，未來業務版圖更完整，此外，透過合併新光金，台新金在銀行、證券與壽險的排名有所躍進，台新金也認為併購案極具互補力。挑戰方面，壽險業與銀行業的經營專業、方式並不相同，新光金資本與獲利能力較薄弱，主管機關可能會要求資本增提，另外，新光銀行跟台新銀行存在公司文化差異，預料雙方短期內面臨磨合期。

籌碼面上，合併前土洋連日對作，23日三大法人合計賣超6456張，其中外資賣超22526張、投信買超15912張、自營商買超158張。若統計新光金7月14日停止交易以來至7月23日止，台新金共獲三大法人買超164688張，包括外資賣超62848張、投信買超233254張、自營商賣超5718張。

台新金控 新光金控

延伸閱讀

吳東進穩掌新光三越、順利推舉吳東昇續任董座 下一步劍指台新新光金

新光三越董座爭奪戰落幕 吳東昇續任、吳昕陽任副董兼總經理

台新新光金將正式合併 新光金14日停止交易24日下市

新新併金完美收官飆新高！台新金配息率5％創高 這10檔ETF搶先卡位

相關新聞

美股漲多牽動台股...回檔風險大增？伊森示警：債市更危險、恐是回測主因

相信許多投資人都會感到疑惑，近期台股忽高忽低，到底發生了什麼事情？其今天伊森想跟大家分享我們團隊所看到的現象，關於市場的賣出信號與股市高漲是不是問題，同時包含市場高預期川普TACO的反作用力，今天伊森打算從這條主線說明，長期來看的真正風險可能落在什麼事件上。 上圖是美銀自己製作的全球大型基金經理的「平均現金水位」（佔資產管理規模的％），統計是從1999 年到現在。紅色 5% 與 4% 兩條水平線是 BofA 自家用來判斷多空情緒的分水嶺：跌破 4% 代表市場過於亢奮，BofA 會發出「sell signal」。 而在 7 月我們可以看到現金比率已經掉到 3.9%，是 2022 年 10 月以來首見，也觸發了第 18 次賣出訊號。歷史上每逢現金如此低檔，後四週標普 500 的中位跌幅約‑2%，最慘曾出現‑29%，最強則 +3%。換句話說，情緒極熱的時候，回檔風險普遍升高。

第一金（2892）1張領息950元+25股！專家：盈餘分配減少、為未來打底

官股行庫當中一個一個開出配息日期，今天輪到第一金控啦！ 這次第一金要在8月7日（四）配發0.95元現金+0.25元股票，也就是每張可以獲得950元現金與25股的股票。 第一金上半年度的自結EPS為0.99元，和去年同期1.01元相去不遠，僅僅減少2％，要看成持平也不是不行。

台股多頭集結 AI全線開火 重返23,300關卡

台股昨（23）日開盤便重返23,000點。早盤受日股新關稅題材激勵先拔頭籌，盤中在台積電等AI概念股全線「火力支援」下，...

台股早盤開高震盪拉回 台積電上漲5元開1,150元

台股24日開盤指數上漲55點，開盤指數為23,373.67點，早盤開高震盪拉回，來到23,314.76點；台積電（233...

台積電上漲10元 台股早盤揚升136點至23455點

美股23日標準普爾500指數及那斯達克指數皆創下新高，台股今天早盤上揚136.42點，達23455.09點，逼近波段高點...

台新新光金控今誕生！躍升第四大金控 開盤急挫先搶救季線

台新金（2887）與新光金控24日正式合併，合體誕生「台新新光金融控股公司」，總資產規模達新台幣8.58兆元，躍升市場第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。