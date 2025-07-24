第一金（2892）1張領息950元+25股！專家：盈餘分配減少、為未來打底
這次第一金（2892）要在8月7日（四）配發0.95元現金+0.25元股票，也就是每張可以獲得950元現金與25股的股票。
第一金上半年度的自結EPS為0.99元，和去年同期1.01元相去不遠，僅僅減少2％，要看成持平也不是不行。
在配息方面，第一金這次的配息和過去兩年也相去不遠，但是盈餘分配率有稍微減少，可能替未來的經濟下行趨勢做一些準備吧？-
第一金近期的總殖利率大約落在4％上下，個人覺得沒有到很便宜的價位，不知道大家怎麼想的呢？
◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言