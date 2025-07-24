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第一金（2892）1張領息950元+25股！專家：盈餘分配減少、為未來打底

聯合新聞網／ Andyworld理財&家庭記事簿
第一金投信董事長尤昭文。記者陳正興／攝影
第一金投信董事長尤昭文。記者陳正興／攝影

官股行庫當中一個一個開出配息日期，今天輪到第一金控啦！

這次第一金（2892）要在8月7日（四）配發0.95元現金+0.25元股票，也就是每張可以獲得950元現金與25股的股票。

第一金上半年度的自結EPS為0.99元，和去年同期1.01元相去不遠，僅僅減少2％，要看成持平也不是不行。

在配息方面，第一金這次的配息和過去兩年也相去不遠，但是盈餘分配率有稍微減少，可能替未來的經濟下行趨勢做一些準備吧？-

第一金近期的總殖利率大約落在4％上下，個人覺得沒有到很便宜的價位，不知道大家怎麼想的呢？

◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

配息 第一金

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