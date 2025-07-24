美股標普那指創新高 法人：台股蓄勢挑戰波段高點

美股23日標普和那斯達克指數創下新高，法人表示，台指期夜盤上漲148點，應有利台股表現，指數蓄勢挑戰波段高點23486.08點。

歐盟與美國近期可望達成貿易協議，美股23日多數收高，道瓊工業指數上漲507.85點，漲幅1.14%；標準普爾500指數上漲49.29點，漲幅0.78%，收在6358.91點；那斯達克指數上漲127.33點，漲幅0.61%，收在21020.02點；費城半導體指數下跌0.92點。

國內外產業訊息方面，台新金與新光金24日正式合併，並更名為「台新新光金控」，總資產躍升市場第4大金控。

2025年亞洲生技大會自23日起舉辦為期3天論壇活動，會中邀集國際藥廠、全球生技組織代表等演講，分享在全球不確定性中如何掌握生技契機，其中關於AI加速臨床開發、亞洲將扮演下一波全球生技發展趨勢的要角等為熱議焦點。

大同日前遭公共工程委員會認定違反政府採購法，被處以停權3年。大同表示，影響營收時間點最快於2027年下半年，將透過子公司重新參與公共工程認證，以及增加民間企業接案、拓展海外事業，且大同莊園3期有望於2027年完工認列，期將停權影響降到最小。

法人表示，台股23日上揚330.75點，收在23318.67點，站上5日線23228點，距離波段高點23486.08點僅剩167.41點差距。台指期夜盤上漲148點，有利台股表現，將蓄勢挑戰波段高點。