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台股五大理由 再戰全年高點

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

台股近日高檔震盪，市場多空看法雖轉趨分歧，但法人認為，包括：美股維持強勢、權值股回檔有限、周Ｋ線多頭不破、下檔均線支撐、外資期現貨偏多布局等「五大理由」，將支撐台股多頭格局，有望挑戰今年高點。

市場法人認為，後市台股仍有高點可期。首先，美股持續強勢輪動。今年以來美股多次刷新歷史高點，受惠科技、金融與消費類股輪動表現，資金熱度未見退燒，帶動全球股市同步走強。

第二，權值股漲高後回檔有限。觀察台積電（2330）、聯發科等大型權值股，今年漲幅雖大，但在法人回補、股東結構穩定下，回檔壓力相對有限，且基本面持續看好，將成為多頭指標。

第三，周K線維持多頭型態未翻空。從技術面上看，台股周K線已連四紅，未見明顯轉弱訊號。短線雖有乖離，但只要周K仍在所有均線之上，即顯示多頭架構未遭破壞。

第四，下檔多重支撐明顯。台股昨（23）日大漲330點，收在所有均線之上，因此在多重均線帶來支撐力道下，可望吸納逢低買盤撐持指數。

第五，外資在現貨與期貨市場操作偏多。統計近兩周外資買超現貨，並在期貨市場中淨空單口數逐步縮減，短多氣氛有望延續。

台股 美股 權值股

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